  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 8.8.2025Meniny má Oskar
31°Bratislava

Schôdzka Trump - Putin je predbežne naplánovaná na koniec budúceho týždňa

  • DNES - 18:57
  • Washington/Moskva
Schôdzka Trump - Putin je predbežne naplánovaná na koniec budúceho týždňa

Schôdzka medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom je predbežné naplánovaná na koniec budúceho týždňa, uviedol podľa staníc NBC News a Fox News vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu.

Miesto stretnutia je podľa neho stále predmetom diskusií, spomínajú sa Spojené arabské emiráty, Švajčiarsko, Maďarsko a taliansky Rím. Zdroj agentúry TASS predtým povedal, že metropola Talianska neprichádza do úvahy, píše TASR.

USA a Rusko sa tento týždeň dohodli na usporiadaní stretnutia na úrovni prezidentov oboch krajín v najbližších dňoch. Principiálnu dohodu oznámila Moskva vo štvrtok po stredajšom rokovaní osobitného vyslanca Stevea Witkoffa s Putinom v Kremli. Trump následne oznámil, že sa pravdepodobne čoskoro osobne stretne s Putinom.

Miesto ani čas prípadnej schôdzky zatiaľ nezverejnili. Nemenovaný zdroj oboznámený s jej plánovaním naznačil, že by sa mohla uskutočniť koncom budúceho týždňa v Maďarsku, Švajčiarsku, Emirátoch alebo v Ríme. Podľa zdroja ruskej agentúry Európa nie je vhodným miestom na takéto stretnutie. Predstaviteľ Bieleho domu tiež povedal, že podrobnosti alebo logistika sú stále nejasné a veľmi nestále. Takisto podľa neho nie je jasné, či sa na summite zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Agentúra Bloomberg vo štvrtok informovala, že americkí a ruskí predstavitelia sa pred summitom usilujú dosiahnuť dohodu o zastavení bojov na Ukrajine, ktorá Moskve umožní udržať si ukrajinské územia obsadené počas invázie.

Putin podľa Bloombergu požaduje kontrolu nad ukrajinským Donbasom a Krymským polostrovom, ktorý Moskva anektovala v roku 2014. Chce si ponechať kontrolu aj nad obsadenými časťami Chersonskej a Záporožskej oblasti. Výmenou by sa v týchto regiónoch zastavila ruská ofenzíva pozdĺž súčasnej frontovej línie. Získanie Donbasu by si podľa Bloombergu vyžadovalo, aby Ukrajina stiahla vojská z tých častí Luhanskej a Doneckej oblasti, ktoré Moskva zatiaľ neovláda.

Biely dom podľa agentúry Reuters správu agentúry Bloomberg označil za špekuláciu. Hovorca Kremľa ani Kyjev sa k správe bezprostredne nevyjadrili.

Zdroj z Bieleho domu podľa stanice Sky News povedal, že Rusi poskytli zoznam požiadaviek na možné prímerie na Ukrajine a Washington sa teraz snaží získať súhlas Ukrajincov a európskych spojencov. Ukrajinci dlhodobo tvrdia, že sa nevzdajú územia, ktoré Rusko nelegálne anektovalo.

Americký prezident začiatkom minulého týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním Putina, ktorý podľa neho chce, aby vojna na Ukrajine pokračovala. Skrátil preto svoju 50-dňovú lehotu, ktorú mu dal na ukončenie vojny. Stanovený termín uplynie v piatok 8. augusta. V prípade jeho nedodržania Spojené štáty podľa Trumpa uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy. Ako však poznamenala agentúra Reuters, vzhľadom na očakávaný summit lídrov nie je jasné, či sankcie nadobudnú platnosť alebo budú odložené, prípadne zrušené.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Poľsko: Prezident Nawrocki navrhol nulovú daň z príjmu pre rodiny s deťmi

Poľsko: Prezident Nawrocki navrhol nulovú daň z príjmu pre rodiny s deťmi

DNES - 19:28Zahraničné

Všetky poľské rodiny aj tí, ktorí túžia po ich založení, musia mať istotu, že ich štát podporuje.

Súd v Maďarsku nariadil väzbu pre muža, ktorý plánoval atentát na Orbána

Súd v Maďarsku nariadil väzbu pre muža, ktorý plánoval atentát na Orbána

DNES - 18:36Zahraničné

Budínsky ústredný obvodný súd nariadil vziať do vyšetrovacej väzby do 8. septembra muža podozrivého z hľadania osoby, ktorá by spáchala atentát na predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána.

USA a Rusko vraj pripravujú dohodu, ktorá by stmelila ruské zisky na Ukrajine

USA a Rusko vraj pripravujú dohodu, ktorá by stmelila ruské zisky na Ukrajine

DNES - 17:41Zahraničné

Americkí a ruskí predstavitelia sa usilujú dosiahnuť dohodu o zastavení bojov na Ukrajine, ktorá Moskve umožní udržať si ukrajinské územia obsadené počas invázie.

Inštruktor parasailingu obťažoval ženu vo vzduchu

Inštruktor parasailingu obťažoval ženu vo vzduchu

DNES - 17:20Zahraničné

52-ročná turistka sa sťažuje na zaobchádzanie inštruktora na dovolenke v Tunisku.

Vosveteit.sk
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeňNetflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
Ozempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnostiOzempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnosti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP