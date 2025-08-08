Súd v Maďarsku nariadil väzbu pre muža, ktorý plánoval atentát na Orbána
- DNES - 18:36
- Budapešť
Budínsky ústredný obvodný súd nariadil vziať do vyšetrovacej väzby do 8. septembra muža podozrivého z hľadania osoby, ktorá by spáchala atentát na predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána.
Podľa servera telex.hu z vyhlásenia súdu vyplýva, že donucovacie opatrenie sa má vykonať v Inštitúte pre súdny dozor a psychiatrickú liečbu (IMEI), informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa prokuratúry existuje dôvodné podozrenie, že podozrivý sa zaregistroval na serveri prevádzkovanom v Spojených štátoch s cieľom nájsť niekoho, kto by bol ochotný za úplatu spáchať atentát na maďarského premiéra. Ak sa podozrenie dokáže, bude čeliť stíhaniu za trestný čin prípravy vraždy. Muža polícia zadržala v stredu a prehľadala jeho byt.
Podľa vyhlásenia súdu sa mladý vysokoškolsky vzdelaný muž od roku 2018 lieči na psychiatrii. Je nezamestnaný a žije s rodičmi.
Počas piatkového vypočutia uviedol, že máva často záchvaty hnevu. Priznal sa k spáchaniu trestného činu a vyjadril nad ním ľútosť. Podľa prokuratúry existuje riziko recidívy, a preto je väzba podozrivého opodstatnená.
Server pripomína, že v júli polícia zatkla 48-ročnú ženu z Debrecínu pre komentovanie Orbánovho príspevku na sociálnych sieťach slovami: „Vyriešilo by to 8mm, ako vtedy v Rumunsku.“ Od 1. januára 2025 v Maďarsku podľa zákona hrozí za agresiu v online priestore trest odňatia slobody až na jeden rok.
Podľa dostupných údajov sa muž v júli zaregistroval na webovej stránke prevádzkovanej na zahraničnom serveri s cieľom nájsť niekoho, kto by bol ochotný za finančnú odmenu zabiť maďarského premiéra, informovala Ústredná vyšetrovacia prokuratúra.
Vyšetrovacia prokuratúra s pomocou Národného vyšetrovacieho úradu Pohotovostnej polície (KR NNI) a Protiteroristického centra (TEK) muža identifikovala, zatkla a vzala do väzby a následne ho vypočula ako podozrivého pre dôvodné podozrenie z trestného činu prípravy vraždy.
Poľsko: Prezident Nawrocki navrhol nulovú daň z príjmu pre rodiny s deťmi
Všetky poľské rodiny aj tí, ktorí túžia po ich založení, musia mať istotu, že ich štát podporuje.
Schôdzka Trump - Putin je predbežne naplánovaná na koniec budúceho týždňa
Schôdzka medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom je predbežné naplánovaná na koniec budúceho týždňa.
USA a Rusko vraj pripravujú dohodu, ktorá by stmelila ruské zisky na Ukrajine
Americkí a ruskí predstavitelia sa usilujú dosiahnuť dohodu o zastavení bojov na Ukrajine, ktorá Moskve umožní udržať si ukrajinské územia obsadené počas invázie.
Inštruktor parasailingu obťažoval ženu vo vzduchu
52-ročná turistka sa sťažuje na zaobchádzanie inštruktora na dovolenke v Tunisku.