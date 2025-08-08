  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 8.8.2025Meniny má Oskar
31°Bratislava

Súd v Maďarsku nariadil väzbu pre muža, ktorý plánoval atentát na Orbána

  • DNES - 18:36
  • Budapešť
Súd v Maďarsku nariadil väzbu pre muža, ktorý plánoval atentát na Orbána

Budínsky ústredný obvodný súd nariadil vziať do vyšetrovacej väzby do 8. septembra muža podozrivého z hľadania osoby, ktorá by spáchala atentát na predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána.

Podľa servera telex.hu z vyhlásenia súdu vyplýva, že donucovacie opatrenie sa má vykonať v Inštitúte pre súdny dozor a psychiatrickú liečbu (IMEI), informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa prokuratúry existuje dôvodné podozrenie, že podozrivý sa zaregistroval na serveri prevádzkovanom v Spojených štátoch s cieľom nájsť niekoho, kto by bol ochotný za úplatu spáchať atentát na maďarského premiéra. Ak sa podozrenie dokáže, bude čeliť stíhaniu za trestný čin prípravy vraždy. Muža polícia zadržala v stredu a prehľadala jeho byt.

Podľa vyhlásenia súdu sa mladý vysokoškolsky vzdelaný muž od roku 2018 lieči na psychiatrii. Je nezamestnaný a žije s rodičmi.

Počas piatkového vypočutia uviedol, že máva často záchvaty hnevu. Priznal sa k spáchaniu trestného činu a vyjadril nad ním ľútosť. Podľa prokuratúry existuje riziko recidívy, a preto je väzba podozrivého opodstatnená.

Server pripomína, že v júli polícia zatkla 48-ročnú ženu z Debrecínu pre komentovanie Orbánovho príspevku na sociálnych sieťach slovami: „Vyriešilo by to 8mm, ako vtedy v Rumunsku.“ Od 1. januára 2025 v Maďarsku podľa zákona hrozí za agresiu v online priestore trest odňatia slobody až na jeden rok.

Podľa dostupných údajov sa muž v júli zaregistroval na webovej stránke prevádzkovanej na zahraničnom serveri s cieľom nájsť niekoho, kto by bol ochotný za finančnú odmenu zabiť maďarského premiéra, informovala Ústredná vyšetrovacia prokuratúra.

Vyšetrovacia prokuratúra s pomocou Národného vyšetrovacieho úradu Pohotovostnej polície (KR NNI) a Protiteroristického centra (TEK) muža identifikovala, zatkla a vzala do väzby a následne ho vypočula ako podozrivého pre dôvodné podozrenie z trestného činu prípravy vraždy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Poľsko: Prezident Nawrocki navrhol nulovú daň z príjmu pre rodiny s deťmi

Poľsko: Prezident Nawrocki navrhol nulovú daň z príjmu pre rodiny s deťmi

DNES - 19:28Zahraničné

Všetky poľské rodiny aj tí, ktorí túžia po ich založení, musia mať istotu, že ich štát podporuje.

Schôdzka Trump - Putin je predbežne naplánovaná na koniec budúceho týždňa

Schôdzka Trump - Putin je predbežne naplánovaná na koniec budúceho týždňa

DNES - 18:57Zahraničné

Schôdzka medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom je predbežné naplánovaná na koniec budúceho týždňa.

USA a Rusko vraj pripravujú dohodu, ktorá by stmelila ruské zisky na Ukrajine

USA a Rusko vraj pripravujú dohodu, ktorá by stmelila ruské zisky na Ukrajine

DNES - 17:41Zahraničné

Americkí a ruskí predstavitelia sa usilujú dosiahnuť dohodu o zastavení bojov na Ukrajine, ktorá Moskve umožní udržať si ukrajinské územia obsadené počas invázie.

Inštruktor parasailingu obťažoval ženu vo vzduchu

Inštruktor parasailingu obťažoval ženu vo vzduchu

DNES - 17:20Zahraničné

52-ročná turistka sa sťažuje na zaobchádzanie inštruktora na dovolenke v Tunisku.

Vosveteit.sk
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeňNetflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
Ozempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnostiOzempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnosti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP