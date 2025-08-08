  • Články
Opozícia kritizuje Šaškove stanovisko k tendru, nič podľa nej nevysvetlil

  • DNES - 18:00
  • Bratislava
Opozícia kritizuje, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nezrušil tender na záchranky. Nič podľa opozičných poslancov nevysvetlil. Naďalej požadujú aj odchod Šaška z pozície šéfa rezortu. Uviedli to na piatkových tlačových konferenciách.

Minister je podľa poslanca Oskara Dvořáka (PS) najmenej informovaný občan v SR a tvári sa, že o ničom nevie. Opätovne poukázal na prepojenia údajnej víťaznej firmy na stranu Hlas. Šaško podľa neho žiadne z týchto podozrení nevyvrátil, ale informácie ešte zhoršil. „Minister ukázal, že jeho odvolávanie má stále zmysel,“ povedal Dvořák. Podľa jeho neoficiálnych informácií je člen výberovej komisie Matej Ovčiarka priamym nominantom Šaška. „Keď sa vyhovára, že nemá informácie z tej samotnej komisie, alebo si nie je vedomý niektorých vecí, tak klame, zavádza,“ poznamenal. Šéf PS Michal Šimečka avizuje, že ak tender v pondelok nezruší (11. 8.), tak na utorok (12. 8.) zvolajú v Bratislave veľký protest proti „zlodejine so záchrankami“.

Šaško podľa poslanca KDH Petra Stachuru zahral nechutné, alibistické divadlo. „Snaží sa prehodiť zodpovednosť na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR,“ mieni Stachura. Minister však podľa pozná výsledky tendra, vie o súvislostiach. „Pred verejnosťou a médiami však zahral divadlo,“ okomentoval poslanec. Je presvedčený, že všetky doterajšie informácie jasne preukazujú tendenčné konanie v súťaži, a preto by mal Šaško zo svojho postu odstúpiť.

Hnutie Slovensko rovnako hovorí o divadle, nerozumie Šaškovým snahám zbaviť sa, či prinajmenšom minimalizovať zodpovednosť za tender. Predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš si myslí, že piatkové vyhlásenie ministra, ktorým predĺžil rozhodnutie o tendri do pondelka, je snahou získať čas na zakrytie machinácií. Poslanec Rastislav Krátky si myslí, že už nejde iba o škandál ministra zdravotníctva, ale škandál celej strany Hlas-SD. „Toto je aj signál pre všetky opozičné strany, aby jasne vylúčili Hlas z povolebnej spolupráce v budúcnosti,“ zdôraznil.

Strana SaS považuje vystúpenie ministra Šaška za úplne zlyhanie. „Namiesto vysvetlení sme počuli len výhovorky, minister nevyvrátil žiadne z podozrení,“ vyhlásil poslanec za SaS Tomáš Szalay. I on naznačil, že predĺženie finálneho rozhodnutia môže znamenať len snahu o získanie času na zakrytie pochybení a konfliktov záujmov. Strana naďalej požaduje okamžité zrušenie tendra a odstúpenie Šaška z funkcie ministra zdravotníctva.

Minister Šaško v piatok informoval, že ohlási ďalší postup v súvislosti s tendrom na záchranky v pondelok. Deklaroval, že vníma informácie vo verejnom priestore a aj jeho samotného znepokojujú. Požiadal preto svoj odborný tím i vedenie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR o preskúmanie všetkých možností ďalšieho postupu vrátane zrušenia tendra. Na základe toho bude konať. Zdôraznil však, že v rámci tendra nedopustí škandály či „kšefty“.

Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Súťaž mnohí kritizujú. Opozičné strany v piatok podali v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery Šaškovi. Kritizujú, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Premiér Robert Fico (Smer-SD) ministra vyzval, aby verejne zodpovedal otázky, ktoré vzbudzujú pochybnosti. Úrad pre verejné obstarávanie zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.

Zdroj: Info.sk, TASR
