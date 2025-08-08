Na juhu Slovenska môže byť v sobotu až 35 stupňov Celzia
Južnú polovicu Slovenska zasiahnu v sobotu (9. 8.) popoludní horúčavy.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a väčšiu časť Banskobystrického a Košického kraja.
V sobotu medzi 14.00 až 18.00 h môžu teploty dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia, v niektorých okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho i Banskobystrického kraja, pre ktoré vyhlásili meteorológovia zvýšený stupeň výstrahy, môže teplota v sobotu popoludní dosiahnuť až 35 stupňov Celzia.
SHMU varuje pred zdravotnými rizikami, ktoré horúčavy tohto stupňa predstavujú, rovnako i na nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Opozícia kritizuje Šaškove stanovisko k tendru, nič podľa nej nevysvetlil
Opozícia kritizuje, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nezrušil tender na záchranky. Nič podľa opozičných poslancov nevysvetlil.
V Súľovských skalách spadol turista, v nohe mal zapichnutý roxor
V Súľovských skalách v piatok spadol turista, ktorý mal v nohe zapichnutý roxor.
Kamil Šaško bude informovať o ďalšom postupe pri tendri na záchranky v pondelok
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ohlási ďalší postup v súvislosti s tendrom na záchranky v pondelok (11. 8.).
Kancelária prezidenta: Prezident nemôže zasahovať do žiadnych tendrov
Prezident SR má ústavou jasne vymedzené kompetencie, nijakým spôsobom nezodpovedá za činnosť ministerstiev.