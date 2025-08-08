  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 8.8.2025Meniny má Oskar
32°Bratislava

USA a Rusko vraj pripravujú dohodu, ktorá by stmelila ruské zisky na Ukrajine

  • DNES - 17:41
  • Washington/Moskva
USA a Rusko vraj pripravujú dohodu, ktorá by stmelila ruské zisky na Ukrajine

Americkí a ruskí predstavitelia sa usilujú dosiahnuť dohodu o zastavení bojov na Ukrajine, ktorá Moskve umožní udržať si ukrajinské územia obsadené počas invázie.

Uviedla to v piatok agentúra Bloomberg s odvolaním sa na nemenované zdroje. Dohodu sa podľa nich snažia pripraviť pre plánovaný summit prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina už na budúci týždeň, píše agentúra Reuters.

Putin podľa Bloombergu požaduje kontrolu nad ukrajinským Donbasom a Krymským polostrovom, ktorý Moskva anektovala v roku 2014. Chce si ponechať kontrolu aj nad obsadenými časťami Chersonskej a Záporožskej oblasti. Výmenou by sa v týchto regiónoch zastavila ruská ofenzíva pozdĺž súčasnej frontovej línie. Získanie Donbasu by si podľa Bloombergu vyžadovalo, aby Ukrajina stiahla vojská z tých častí Luhanskej a Doneckej oblasti, ktoré Moskva zatiaľ neovláda.

Spojené štáty sa teraz snažia presvedčiť Ukrajinu a jej európskych spojencov, aby dohodu s Ruskom podporili, čo však nie je zaručené, uviedla agentúra Bloomberg. Presné podmienky pripravovanej dohody a plány sa tiež podľa nemenovaných predstaviteľov ešte môžu zmeniť.

USA a Rusko sa tento týždeň dohodli na usporiadaní stretnutia na úrovni prezidentov oboch krajín v najbližších dňoch. Dohodu oznámila Moskva vo štvrtok po stredajšom rokovaní Trumpovho osobitného vyslanca Stevea Witkoffa s Putinom v Kremli. Schôdzka Trumpa s Putinom by sa podľa zdrojov Bloombergu mala uskutočniť na budúci týždeň.

V piatok 8. augusta vyprší ultimátum, ktoré Trump dal Putinovi na prijatie krokov vedúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine. V opačnom prípade pohrozil uvalením 100-percentných ciel na obchodných partnerov Moskvy. Nemenované zdroje Reuters tento týždeň naznačovali, že napriek deklarovanému pokroku USA uvalia sekundárne sankcie proti Rusku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Inštruktor parasailingu obťažoval ženu vo vzduchu

Inštruktor parasailingu obťažoval ženu vo vzduchu

DNES - 17:20Zahraničné

52-ročná turistka sa sťažuje na zaobchádzanie inštruktora na dovolenke v Tunisku.

Von der Leyenová vyzvala Izrael na prehodnotenie plánu rozšíriť operáciu v Gaze

Von der Leyenová vyzvala Izrael na prehodnotenie plánu rozšíriť operáciu v Gaze

DNES - 16:28Zahraničné

Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok vyzvala Izrael, aby prehodnotil svoj plán rozšíriť vojenskú kontrolu nad palestínskou enklávou v Pásme Gazy.

Bieloruský prezident Lukašenko tvrdí, že sa neplánuje uchádzať o znovuzvolenie

Bieloruský prezident Lukašenko tvrdí, že sa neplánuje uchádzať o znovuzvolenie

DNES - 16:17Zahraničné

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sa v najbližších voľbách už neplánuje uchádzať o znovuzvolenie. Vo funkcii je od roku 1994 a svojho siedmeho mandátu sa ujal v marci tohto roku.

Taliansko postihne nová vlna horúčav, teploty presiahnu 40 stupňov

Taliansko postihne nová vlna horúčav, teploty presiahnu 40 stupňov

DNES - 16:12Zahraničné

Taliansko očakáva novú vlnu letných horúčav. Teploty podľa očakávania meteorológov v nasledujúcich dňoch vo viacerých mestách presiahnu 40 stupňov Celzia.

Vosveteit.sk
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeňNetflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
Ozempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnostiOzempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnosti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP