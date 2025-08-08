USA a Rusko vraj pripravujú dohodu, ktorá by stmelila ruské zisky na Ukrajine
- DNES - 17:41
- Washington/Moskva
Americkí a ruskí predstavitelia sa usilujú dosiahnuť dohodu o zastavení bojov na Ukrajine, ktorá Moskve umožní udržať si ukrajinské územia obsadené počas invázie.
Uviedla to v piatok agentúra Bloomberg s odvolaním sa na nemenované zdroje. Dohodu sa podľa nich snažia pripraviť pre plánovaný summit prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina už na budúci týždeň, píše agentúra Reuters.
Putin podľa Bloombergu požaduje kontrolu nad ukrajinským Donbasom a Krymským polostrovom, ktorý Moskva anektovala v roku 2014. Chce si ponechať kontrolu aj nad obsadenými časťami Chersonskej a Záporožskej oblasti. Výmenou by sa v týchto regiónoch zastavila ruská ofenzíva pozdĺž súčasnej frontovej línie. Získanie Donbasu by si podľa Bloombergu vyžadovalo, aby Ukrajina stiahla vojská z tých častí Luhanskej a Doneckej oblasti, ktoré Moskva zatiaľ neovláda.
Spojené štáty sa teraz snažia presvedčiť Ukrajinu a jej európskych spojencov, aby dohodu s Ruskom podporili, čo však nie je zaručené, uviedla agentúra Bloomberg. Presné podmienky pripravovanej dohody a plány sa tiež podľa nemenovaných predstaviteľov ešte môžu zmeniť.
USA a Rusko sa tento týždeň dohodli na usporiadaní stretnutia na úrovni prezidentov oboch krajín v najbližších dňoch. Dohodu oznámila Moskva vo štvrtok po stredajšom rokovaní Trumpovho osobitného vyslanca Stevea Witkoffa s Putinom v Kremli. Schôdzka Trumpa s Putinom by sa podľa zdrojov Bloombergu mala uskutočniť na budúci týždeň.
V piatok 8. augusta vyprší ultimátum, ktoré Trump dal Putinovi na prijatie krokov vedúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine. V opačnom prípade pohrozil uvalením 100-percentných ciel na obchodných partnerov Moskvy. Nemenované zdroje Reuters tento týždeň naznačovali, že napriek deklarovanému pokroku USA uvalia sekundárne sankcie proti Rusku.
Inštruktor parasailingu obťažoval ženu vo vzduchu
52-ročná turistka sa sťažuje na zaobchádzanie inštruktora na dovolenke v Tunisku.
Von der Leyenová vyzvala Izrael na prehodnotenie plánu rozšíriť operáciu v Gaze
Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok vyzvala Izrael, aby prehodnotil svoj plán rozšíriť vojenskú kontrolu nad palestínskou enklávou v Pásme Gazy.
Bieloruský prezident Lukašenko tvrdí, že sa neplánuje uchádzať o znovuzvolenie
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sa v najbližších voľbách už neplánuje uchádzať o znovuzvolenie. Vo funkcii je od roku 1994 a svojho siedmeho mandátu sa ujal v marci tohto roku.
Taliansko postihne nová vlna horúčav, teploty presiahnu 40 stupňov
Taliansko očakáva novú vlnu letných horúčav. Teploty podľa očakávania meteorológov v nasledujúcich dňoch vo viacerých mestách presiahnu 40 stupňov Celzia.