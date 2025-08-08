  • Články
Kamil Šaško bude informovať o ďalšom postupe pri tendri na záchranky v pondelok

  • DNES - 16:38
  • Bratislava
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ohlási ďalší postup v súvislosti s tendrom na záchranky v pondelok (11. 8.).

Deklaroval, že vníma informácie vo verejnom priestore a aj jeho samotného znepokojujú. Požiadal preto svoj odborný tím i vedenie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR o preskúmanie všetkých možností ďalšieho postupu vrátane zrušenia tendra. Na základe toho bude konať. Zdôraznil však, že v rámci tendra nedopustí škandály či „kšefty“. Šaško o tom informoval na piatkovej tlačovej konferencii.

Nezakrývam si oči pred informáciami, ktoré sú vo verejnom priestore a ak si myslíte, že mňa osobne nevyrušujú, tak jasné, že ma vyrušujú. Nedopustím žiaden škandál a nedovolím nikomu, aby kvôli jednému, hoc aj veľkému, tendru boli vyvolávané pochybnosti a nedôvera ľudí k zdravotníctvu. Preto nedopustím žiadne pochybenia a žiadne kšefty, to je pre mňa červená čiara,“ vyhlásil minister. Zdôraznil, že nikdy nepodpíše licenciu, ktorá by „zaváňala“ nezákonnosťou.

Ako uviedol, požiadal svoj právny tím, aby do nedele (10. 8.) preskúmal všetky právne možnosti ďalšieho postupu v súvislosti s tendrom. Rovnako požiadal vedenie operačného strediska, aby do nedele pripravilo návrh konkrétnych riešení, ktoré by pri výberovom konaní vyvrátili akékoľvek pochybnosti. „O ďalšom postupe budem preto informovať v pondelok,“ dodal Šaško.

Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

Tender na záchranky kritizuje koaličná SNS, opozícia i viaceré odborné spoločnosti. Opozičné strany v piatok podali v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva. Kritizujú, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Premiér Robert Fico (Smer-SD) ministra vyzval, aby verejne zodpovedal otázky, ktoré vzbudzujú pochybnosti.

Úrad pre verejné obstarávanie zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.

Zdroj: Info.sk, TASR
