Piatok, 8.8.2025
Kancelária prezidenta: Prezident nemôže zasahovať do žiadnych tendrov

  • DNES - 16:30
  • Bratislava
Prezident SR má ústavou jasne vymedzené kompetencie, nijakým spôsobom nezodpovedá za činnosť ministerstiev.

Zároveň nemôže zasahovať do tendrov rezortov. V reakcii na vyjadrenia ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) o tom, že len prezident Peter Pellegrini ako čestný predseda Hlasu-SD môže záchrankový tender zastaviť, to uviedla Kancelária prezidenta (KP) SR.

Pellegrini je podľa Migaľa „šedou eminenciou“ slovenského zdravotníctva. Prezidenta vyzval, aby zatiahol ručnú brzdu a skončil s alibizmom.

Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

Tender na záchranky kritizovala koaličná SNS, opozícia i viaceré odborné spoločnosti. Opozičné strany v piatok podali v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva. Kritizovali, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Premiér Robert Fico (Smer-SD) ministra vyzval, aby verejne zodpovedal otázky, ktoré vzbudzujú pochybnosti.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.

Zdroj: Info.sk, TASR
