Kancelária prezidenta: Prezident nemôže zasahovať do žiadnych tendrov
Prezident SR má ústavou jasne vymedzené kompetencie, nijakým spôsobom nezodpovedá za činnosť ministerstiev.
Zároveň nemôže zasahovať do tendrov rezortov. V reakcii na vyjadrenia ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) o tom, že len prezident Peter Pellegrini ako čestný predseda Hlasu-SD môže záchrankový tender zastaviť, to uviedla Kancelária prezidenta (KP) SR.
Pellegrini je podľa Migaľa „šedou eminenciou“ slovenského zdravotníctva. Prezidenta vyzval, aby zatiahol ručnú brzdu a skončil s alibizmom.
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
Tender na záchranky kritizovala koaličná SNS, opozícia i viaceré odborné spoločnosti. Opozičné strany v piatok podali v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva. Kritizovali, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Premiér Robert Fico (Smer-SD) ministra vyzval, aby verejne zodpovedal otázky, ktoré vzbudzujú pochybnosti.
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.
Kamil Šaško bude informovať o ďalšom postupe pri tendri na záchranky v pondelok
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ohlási ďalší postup v súvislosti s tendrom na záchranky v pondelok (11. 8.).
Samuel Migaľ: Len Peter Pellegrini môže zastaviť záchrankový tender
Len prezident Peter Pellegrini môže zastaviť záchrankový tender. Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) to uviedol na sociálnej sieti.
Danko očakáva zrušenie tendra na záchranky, inak vyzýva Šaška na odchod z funkcie
Líder koaličnej SNS Andrej Danko očakáva, že minister zdravotníctva Kamil Šaško na piatkovej tlačovej konferencii oznámi zrušenie tendra na záchranky. Ak tak neurobí, vyzýva ho na odstúpenie z funkcie.
