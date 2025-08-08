Von der Leyenová vyzvala Izrael na prehodnotenie plánu rozšíriť operáciu v Gaze
- DNES - 16:28
- Brusel
Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok vyzvala Izrael, aby prehodnotil svoj plán rozšíriť vojenskú kontrolu nad palestínskou enklávou v Pásme Gazy.
„Rozhodnutie izraelskej vlády ďalej predĺžiť svoju vojenskú operáciu v Gaze sa musí prehodnotiť,“ uviedla na platforme X. Zároveň naliehala na prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy v nehumánnych podmienkach a na „okamžitý a nerušený prístup“ humanitárnej pomoci v tejto enkláve. „Teraz je potrebné prímerie,“ zdôraznila.
Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu.
Bieloruský prezident Lukašenko tvrdí, že sa neplánuje uchádzať o znovuzvolenie
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sa v najbližších voľbách už neplánuje uchádzať o znovuzvolenie. Vo funkcii je od roku 1994 a svojho siedmeho mandátu sa ujal v marci tohto roku.
Taliansko postihne nová vlna horúčav, teploty presiahnu 40 stupňov
Taliansko očakáva novú vlnu letných horúčav. Teploty podľa očakávania meteorológov v nasledujúcich dňoch vo viacerých mestách presiahnu 40 stupňov Celzia.
Putin hovoril s Lukašenkom o rokovaní s Witkoffom a možnom stretnutí s Trumpom
Ruský prezident v telefonáte s Alexandrom Lukašenkom hovoril o svojom stretnutí so Sveteom Witkoffom a americkom návrhu na mierové rokovania medzi Ruskou a Ukrajinou.
USA prehodnotia a prepíšu národné správy o klimatických zmenách
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa opätovne posudzuje predchádzajúce vládne hodnotiace správy o stave klímy v USA (National Climate Assessment – NCA), ktoré sú vydávané pravidelne.