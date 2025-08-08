  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 8.8.2025Meniny má Oskar
32°Bratislava

Eset a Europol spojili sily v boji proti kybernetickým zločincom

  • DNES - 16:26
  • Bratislava
Eset a Europol spojili sily v boji proti kybernetickým zločincom

Spoločnosť Eset sa zapojila do novej iniciatívy agentúry Europol, ktorej cieľom je posilniť medzinárodný boj proti kybernetickej kriminalite.

Pilotná fáza programu Cyber Intelligence Extension Program (CIEP) umožní spoluprácu verejných a súkromných organizácií v reálnom čase a efektívne zdieľanie informácií o kybernetických hrozbách. Informoval o tom Peter Blažečka, senior PR manažér spoločnosti Eset.

Nová iniciatíva CIEP vytvára podľa neho príležitosti pre priamu spoluprácu v reálnom čase s operačnými tímami Europolu. Verejno-súkromné partnerstvá, ako je toto, sú kľúčové pre zmierňovanie rizík v rýchlo sa meniacom prostredí kybernetických hrozieb. Spoločne tak môžu urobiť Európu bezpečnejším miestom.

Veríme, že CIEP stanovuje nový štandard pre zdieľanie spravodajských informácií, spoločnú operačnú pripravenosť a kolektívny vplyv,“ povedal Roman Kováč zo spoločnosti Eset.

Eset je popredným európskym poskytovateľom riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti s pobočkami po celom svete. Poskytuje špičkové digitálne zabezpečenie, ktoré zabraňuje útokom ešte pred ich uskutočnením.

Europol je centrom združovania ľudskej expertízy, dát aj konkrétnych prípadov, ktorého cieľom je zefektívniť medzinárodnú spoluprácu v boji proti kriminalite.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump uvalil clá na švajčiarske zlato, jeho cena vzrástla na rekordnú hodnotu

Trump uvalil clá na švajčiarske zlato, jeho cena vzrástla na rekordnú hodnotu

DNES - 15:14Ekonomické

Termínovaný kontrakt na zlato dosiahol v piatok rekordnú hodnotu, keď prekročil 3534 USD za troyskú uncu (31,1 g).

Takáč: Opozícia šíri klamstvá a vytvára dojem, že je tu korupcia

Takáč: Opozícia šíri klamstvá a vytvára dojem, že je tu korupcia

DNES - 12:02Ekonomické

Opozícia na tlačových konferenciách vytvára dojem, že je tu korupcia a nefungujúce inštitúcie, čím sa zvyšuje nervozita v spoločnosti. V piatok to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.

NKÚ: Každý druhý most na Slovensku je v zlom stave, diaľnice sa stavajú pomaly

NKÚ: Každý druhý most na Slovensku je v zlom stave, diaľnice sa stavajú pomaly

DNES - 11:07Ekonomické

Bez diaľnice či rýchlostnej cesty bolo vlani 29 okresov, najviac na východnom Slovensku, hlási Najvyšší kontrolný úrad.

Demokrati: Tvrdenia Tarabu o exporte dreva vyvracajú oficiálne informácie

Demokrati: Tvrdenia Tarabu o exporte dreva vyvracajú oficiálne informácie

VČERA - 20:57Ekonomické

Tvrdenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ohľadom toho, že súčasná opozícia v čase, keď vládla, exportovala omnoho viac dreva, nie sú pravdivé.

Vosveteit.sk
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeňNetflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
Ozempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnostiOzempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnosti
Instagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľovInstagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP