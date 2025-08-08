Bieloruský prezident Lukašenko tvrdí, že sa neplánuje uchádzať o znovuzvolenie
- DNES - 16:17
- Minsk
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sa v najbližších voľbách už neplánuje uchádzať o znovuzvolenie. Vo funkcii je od roku 1994 a svojho siedmeho mandátu sa ujal v marci tohto roku, píše TASR na základe správy agentúry TASS a BelTA.
Lukašenko to uviedol v rozhovore pre spravodajský magazín Time, keď v odpovedi na otázku, či plánuje kandidovať na ďalšie prezidentské funkčné obdobie, uviedol: „Nie, teraz neplánujem, už neplánujem.“
Vyslovil očakávanie, že jeho nástupca bude pokračovať „v evolučnom vývoji krajiny“, ale súčasne vylúčil, že by ho na poste prezidenta mohol nahradiť jeho najmladší syn Mikalaj (Nikolaj), ktorého meno sa v tejto súvislosti často spomína.
„Nie, nie je nástupcom. Vedel som, že sa to chceš opýtať. Nie, nie, nie. Opýtaj sa ho – týmto sa ho môžeš silno dotknúť,“ uviedol Lukašenko, ktorý novinárom často tyká.
Pripustil, že budúcim prezidentom Bieloruska môže byť osoba s „trochu inou politikou“, no varoval pred revolučnými zvratmi.
„Len nech nič hneď neláme. Nech koná ako ja – nech sa opiera o pleciach silných a o to, čo už existuje, a pokojne, evolučne rozvíja krajinu,“ vyhlásil Lukašenko.
Dodal však, že ak jeho nástupca presvedčí spoločnosť, že treba ísť inou cestou, nech tak urobí, „nech sa páči.“
BelTA doplnila, že rozhovor pre amerického novinára Simona Shustera Lukašenko poskytol v Minsku ešte 25. júla - v bieloruských médiách sa zmienka o ňom objavila až teraz - o dva týždne neskôr -, čo bola požiadavka časopisu TIME. Niekoľko dní po rozhovore pre Time Lukašenko neformálne rokoval so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom v rezidencii vo Valaamskom súostroví v severnej časti Ladožského jazera v Karelskej republike na severe Ruska.
Von der Leyenová vyzvala Izrael na prehodnotenie plánu rozšíriť operáciu v Gaze
Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok vyzvala Izrael, aby prehodnotil svoj plán rozšíriť vojenskú kontrolu nad palestínskou enklávou v Pásme Gazy.
Taliansko postihne nová vlna horúčav, teploty presiahnu 40 stupňov
Taliansko očakáva novú vlnu letných horúčav. Teploty podľa očakávania meteorológov v nasledujúcich dňoch vo viacerých mestách presiahnu 40 stupňov Celzia.
Putin hovoril s Lukašenkom o rokovaní s Witkoffom a možnom stretnutí s Trumpom
Ruský prezident v telefonáte s Alexandrom Lukašenkom hovoril o svojom stretnutí so Sveteom Witkoffom a americkom návrhu na mierové rokovania medzi Ruskou a Ukrajinou.
USA prehodnotia a prepíšu národné správy o klimatických zmenách
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa opätovne posudzuje predchádzajúce vládne hodnotiace správy o stave klímy v USA (National Climate Assessment – NCA), ktoré sú vydávané pravidelne.