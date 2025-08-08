  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 8.8.2025Meniny má Oskar
32°Bratislava

Taliansko postihne nová vlna horúčav, teploty presiahnu 40 stupňov

  • DNES - 16:12
  • Rím
Taliansko postihne nová vlna horúčav, teploty presiahnu 40 stupňov

Taliansko očakáva novú vlnu letných horúčav. Teploty podľa očakávania meteorológov v nasledujúcich dňoch vo viacerých mestách presiahnu 40 stupňov Celzia, informuje agentúra DPA.

Meteorológovia predpovedajú v sobotu vo Florencii 40-stupňové teploty, v alpskom meste Bolzano sa očakáva, že ortuť teplomera dosiahne hodnotu 38 stupňov Celzia.

Teploty nad 35 stupňov budú aj v metropole Rím a v Neapole. Horúčavami najviac postihnuté budú regióny Toskánsko, Emilia-Romagna a širšie okolie Ríma.

Očakáva sa, že vlna horúčav potrvá najmenej týždeň, teda až do obdobia po štátnom sviatku Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta. Tento sviatok je v Taliansku tradične vrcholom leta. S výnimkou turistických destinácií sa mnohé obchody a reštaurácie vtedy zatvoria.

Úrady vydali varovania pred horúčavami pre niekoľko miest a odporučili ľuďom, najmä seniorom a osobám so zdravotnými problémami, aby sa čo najviac vyhýbali fyzickej námahe, dodáva DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Von der Leyenová vyzvala Izrael na prehodnotenie plánu rozšíriť operáciu v Gaze

Von der Leyenová vyzvala Izrael na prehodnotenie plánu rozšíriť operáciu v Gaze

DNES - 16:28Zahraničné

Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok vyzvala Izrael, aby prehodnotil svoj plán rozšíriť vojenskú kontrolu nad palestínskou enklávou v Pásme Gazy.

Bieloruský prezident Lukašenko tvrdí, že sa neplánuje uchádzať o znovuzvolenie

Bieloruský prezident Lukašenko tvrdí, že sa neplánuje uchádzať o znovuzvolenie

DNES - 16:17Zahraničné

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sa v najbližších voľbách už neplánuje uchádzať o znovuzvolenie. Vo funkcii je od roku 1994 a svojho siedmeho mandátu sa ujal v marci tohto roku.

Putin hovoril s Lukašenkom o rokovaní s Witkoffom a možnom stretnutí s Trumpom

Putin hovoril s Lukašenkom o rokovaní s Witkoffom a možnom stretnutí s Trumpom

DNES - 15:58Zahraničné

Ruský prezident v telefonáte s Alexandrom Lukašenkom hovoril o svojom stretnutí so Sveteom Witkoffom a americkom návrhu na mierové rokovania medzi Ruskou a Ukrajinou.

USA prehodnotia a prepíšu národné správy o klimatických zmenách

USA prehodnotia a prepíšu národné správy o klimatických zmenách

DNES - 14:46Zahraničné

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa opätovne posudzuje predchádzajúce vládne hodnotiace správy o stave klímy v USA (National Climate Assessment – NCA), ktoré sú vydávané pravidelne.

Vosveteit.sk
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeňNetflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
Ozempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnostiOzempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnosti
Instagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľovInstagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP