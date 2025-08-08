Putin hovoril s Lukašenkom o rokovaní s Witkoffom a možnom stretnutí s Trumpom
- DNES - 15:58
- Moskva/Minsk
Ruský prezident Vladimir Putin v piatok v telefonáte s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom hovoril o svojom stretnutí s americkým osobitným vyslancom Sveteom Witkoffom a americkom návrhu na mierové rokovania medzi Ruskou a Ukrajinou.
Informoval ho tiež o dohode so Spojenými štátmi usporiadať osobné stretnutie medzi ním a prezidentom Donaldom Trumpom, uviedla agentúra Belta, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters.
Dátum ani miesto prípadnej schôdzky Trumpa a Putina nie je známe. Putin vo štvrtok označil za jednu z vhodných lokalít Spojené arabské emiráty. Lukašenkovi počas telefonátu povedal, že miesto sa ešte určuje. Šéf Kremľa podľa Reuters v piatok telefonoval aj s prezidentami Kazachstanu a Uzbekistanu a informoval ich o rozhovore s Witkoffom o vojne na Ukrajine.
Putinov poradca Jurij Ušakov vo štvrtok oznámil, že Spojené štáty a Rusko sa na návrh americkej strany v princípe dohodli na stretnutí prezidentov v najbližších dňoch. Biely dom v stredu po rokovaní Witkoffa s Putinom v Moskve uviedol, že záujem o stretnutie s Trumpom vyjadrila Moskva.
Osobitný vyslanec USA podľa Ušakova v Kremli hovoril aj o myšlienke trojstranného stretnutia medzi lídrami USA, Ruska a Ukrajiny, avšak Moskva na tento návrh nereagovala. Putin následne vyhlásil, že vo všeobecnosti sa stretnutiu so Zelenským nebráni, ale ešte naň podľa neho neboli vytvorené vhodné podmienky.
V piatok vyprší ultimátum, ktoré Trump dal Putinovi na prijatie krokov vedúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine. V opačnom prípade pohrozil uvalením 100-percentných ciel na obchodných partnerov Moskvy. Nemenované zdroje Reuters tento týždeň naznačovali, že napriek deklarovanému pokroku USA uvalia sekundárne sankcie proti Rusku.
