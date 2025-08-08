  • Články
Trump uvalil clá na švajčiarske zlato, jeho cena vzrástla na rekordnú hodnotu

  • DNES - 15:14
  • Londýn
Trump uvalil clá na švajčiarske zlato, jeho cena vzrástla na rekordnú hodnotu

Termínovaný kontrakt na zlato dosiahol v piatok rekordnú hodnotu, keď prekročil 3534 USD za troyskú uncu (31,1 g). Trhy tak reagovali na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť vysoké clo aj na jeden z najcitlivejších vývozných artiklov Švajčiarska, zlaté tehly.

Podľa AFP, ktorá sa odvolala na britský denník The Financial Times, americký Úrad pre clá a ochranu hraníc (CBP) uviedol, že clo vo výške 39 % sa bude týkať aj zlatých tehál s hmotnosťou 1 kg a 100 troyských uncí. Švajčiarsko, ktoré zostalo zaskočené už samotným clom vo výške 39 %, očakávalo, že na zlato sa clo vzťahovať nebude.

Oznámenie CBP sa odrazilo na vývoji cien komodity. Decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex dosiahol v piatok historické maximum 3534,10 USD (3035,39 eura) za uncu. Zlato zaznamenalo od začiatku tohto roka už niekoľko rekordov, najmä v reakcii na meniacu sa geopolitickú situáciu a Trumpovu colnú politiku.

Analytik Commerzbank Carsten Fritsch uviedol, že clá budú mať „vážne následky pre trh so zlatom“. Švajčiarsko je kľúčovým dodávateľom drahého kovu pre svetové trhy, pričom práve táto krajina patrí k najviac zasiahnutým Trumpovou colnou politikou. Kilogramové zlaté tehly sú najbežnejšou formou zlata obchodovanou na burze Comex a tvoria základ exportu zlata zo Švajčiarska do USA.

(1 EUR = 1,1643 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
