Trump uvalil clá na švajčiarske zlato, jeho cena vzrástla na rekordnú hodnotu
- DNES - 15:14
- Londýn
Termínovaný kontrakt na zlato dosiahol v piatok rekordnú hodnotu, keď prekročil 3534 USD za troyskú uncu (31,1 g). Trhy tak reagovali na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť vysoké clo aj na jeden z najcitlivejších vývozných artiklov Švajčiarska, zlaté tehly.
Podľa AFP, ktorá sa odvolala na britský denník The Financial Times, americký Úrad pre clá a ochranu hraníc (CBP) uviedol, že clo vo výške 39 % sa bude týkať aj zlatých tehál s hmotnosťou 1 kg a 100 troyských uncí. Švajčiarsko, ktoré zostalo zaskočené už samotným clom vo výške 39 %, očakávalo, že na zlato sa clo vzťahovať nebude.
Oznámenie CBP sa odrazilo na vývoji cien komodity. Decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex dosiahol v piatok historické maximum 3534,10 USD (3035,39 eura) za uncu. Zlato zaznamenalo od začiatku tohto roka už niekoľko rekordov, najmä v reakcii na meniacu sa geopolitickú situáciu a Trumpovu colnú politiku.
Analytik Commerzbank Carsten Fritsch uviedol, že clá budú mať „vážne následky pre trh so zlatom“. Švajčiarsko je kľúčovým dodávateľom drahého kovu pre svetové trhy, pričom práve táto krajina patrí k najviac zasiahnutým Trumpovou colnou politikou. Kilogramové zlaté tehly sú najbežnejšou formou zlata obchodovanou na burze Comex a tvoria základ exportu zlata zo Švajčiarska do USA.
(1 EUR = 1,1643 USD)
Eset a Europol spojili sily v boji proti kybernetickým zločincom
Spoločnosť Eset sa zapojila do novej iniciatívy agentúry Europol, ktorej cieľom je posilniť medzinárodný boj proti kybernetickej kriminalite.
Takáč: Opozícia šíri klamstvá a vytvára dojem, že je tu korupcia
Opozícia na tlačových konferenciách vytvára dojem, že je tu korupcia a nefungujúce inštitúcie, čím sa zvyšuje nervozita v spoločnosti. V piatok to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
NKÚ: Každý druhý most na Slovensku je v zlom stave, diaľnice sa stavajú pomaly
Bez diaľnice či rýchlostnej cesty bolo vlani 29 okresov, najviac na východnom Slovensku, hlási Najvyšší kontrolný úrad.
Demokrati: Tvrdenia Tarabu o exporte dreva vyvracajú oficiálne informácie
Tvrdenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ohľadom toho, že súčasná opozícia v čase, keď vládla, exportovala omnoho viac dreva, nie sú pravdivé.