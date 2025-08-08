USA prehodnotia a prepíšu národné správy o klimatických zmenách
- DNES - 14:46
- Washington
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa opätovne posudzuje predchádzajúce vládne hodnotiace správy o stave klímy v USA (National Climate Assessment – NCA), ktoré sú vydávané pravidelne. Týmto krokom sa Trumpova vláda zrejme snaží oslabiť vedecký konsenzus o globálnom otepľovaní spôsobenom človekom, informuje TASR podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.
O prehodnotení správ informoval v utorok večer americký minister energetiky Chris Wright v relácii CNN. Uviedol, že staršie správy sa momentálne „revidujú“ a vláda plánuje zverejniť ich aktualizované verzie s komentármi.
Toto vyjadrenie prišlo krátko po tom, ako boli zrušené niektoré zistenia známe ako Endangerment Finding, ktoré tvoria právny základ pre mnohé opatrenia obmedzujúce emisie skleníkových plynov.
Klimatické správy NCA - prvá bola zverejnená v roku 2000 - sa dlho považovali za základný kameň chápania klimatológie zo strany vlády USA: spájali príspevky federálnych agentúr a stoviek externých odborníkov.
Predchádzajúce vydania dôrazne varovali pred rastúcimi rizikami pre americkú ekonomiku, infraštruktúru a verejné zdravie, pokiaľ sa neznížia emisie skleníkových plynov. V apríli však vláda rozhodla o prepustení stoviek vedcov pracujúcich na šiestom vydaní NCA. Podľa zákona o skúmaní globálnych zmien z roku 1990 je vláda pritom povinná predložiť hodnotenie klímy Kongresu a prezidentovi.
Ministerstvo energetiky v júli zverejnilo štúdiu, ktorú napísali odporcovia klimatických zmien, píše AFP. Štúdia spochybňovala teplotné rekordy a stupňujúce sa extrémne počasie. Podľa niekoľkých osôb, ktoré hovorili s AFP, štúdia tiež nesprávne interpretovala prácu citovaných klimatológov a naznačovala, že rastúca koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére by mohla byť pre poľnohospodárstvo v konečnom dôsledku prospešná.
