Samuel Migaľ: Len Peter Pellegrini môže zastaviť záchrankový tender
Len prezident Peter Pellegrini môže zastaviť záchrankový tender. Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) to uviedol na sociálnej sieti.
Myslí si, že moc nad tendrom na záchranky nemá v rukách minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), ale Pellegrini ako čestný predseda Hlasu-SD.
„Pellegrini je ‚šedou eminenciou‘ slovenského zdravotníctva. Len na jeho pokyn bude konať minister Šaško,“ skonštatoval Migaľ. Vyzýva preto prezidenta, aby zatiahol ručnú brzdu a skončil s alibizmom. „Peter Pellegrini veľmi dobre vie, aký je jeho vzťah a aké je jeho prepojenie s protežovanými spoločnosťami, ktoré budú, podľa medializovaných informácií, v tendri najúspešnejšie,“ podotkol minister.
Poukázal na to, že keď vstupoval do strany Hlas, bola to pre neho nádej zmeny, že na Slovensku nebudú utajené tendre a rozkrádanie verejných financií. „Mýlil som sa a verejne to priznávam,“ poznamenal Migaľ. Deklaruje, že za slovenské zdravotníctvo bude bojovať zo všetkých síl a do posledného výdychu.
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
Tender na záchranky kritizovala koaličná SNS, opozícia i viaceré odborné spoločnosti. Opozičné strany v piatok podali v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva. Kritizovali, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Premiér Robert Fico (Smer-SD) ministra vyzval, aby verejne zodpovedal otázky, ktoré vzbudzujú pochybnosti.
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.
Danko očakáva zrušenie tendra na záchranky, inak vyzýva Šaška na odchod z funkcie
Líder koaličnej SNS Andrej Danko očakáva, že minister zdravotníctva Kamil Šaško na piatkovej tlačovej konferencii oznámi zrušenie tendra na záchranky. Ak tak neurobí, vyzýva ho na odstúpenie z funkcie.
Proces v kauzách Donovaly a Báč, kde je obžalovaný Marian Kočner, opäť odročili
Na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, mal v piatok pokračovať proces v kauzách Donovaly a Báč, ktoré sa týkajú páchania ekonomickej trestnej činnosti.
Polícia kontroluje vodičov už aj dronom
Polícia v Bratislavskom kraji kontrolovala vodičov aj dronom.
Opozícia podáva návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva
Opozičné strany podávajú v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi.