Piatok, 8.8.2025Meniny má Oskar
31°Bratislava

Hamas: Prevzatie Gazy je vojnový zločin, znamená obetovanie rukojemníkov

  • DNES - 14:18
  • Gaza
Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok kritizovalo plán izraelskej vlády vojensky prevziať kontrolu nad mestom Gaza v palestínskej enkláve a označilo ho za „nový vojnový zločin“. Hnutie tvrdí, že obsadenie mesta „znamená obetovať rukojemníkov“.

Rozhodnutie okupovať Gazu potvrdzuje, že zločincovi (premiérovi Benjaminovi) Netanjahuovi a jeho nacistickej vláde nezáleží na osude svojich zajatcov. Rozumejú, že rozšírenie agresie znamená obetovať ich,“ vyhlásil Hamas.

Schválenie plánu okupovať mesto Gaza a evakuovať jeho obyvateľov sionistickým kabinetom predstavuje nový vojnový zločin, ktorý plánuje okupačná armáda spáchať proti mestu,“ pokračoval Hamas. „Varujeme zločineckú okupáciu, že toto zločinecké dobrodružstvo ich vyjde ešte draho a nebude to ľahká cesta,“ uviedlo hnutie.

Podľa Hamasu toto rozhodnutie „jasne vysvetľuje odchod (Izraela) od posledného kola rokovaní, ktoré boli blízko dosiahnutia dohody pre prímerie a výmenu väzňov“. Sprostredkované rokovania stroskotali 24. júla po tom, čo Izrael a Spojené štáty oznámili stiahnutie svojich delegácií.

Znovu zdôrazňujeme, že pri našich stretnutiach s egyptskými a katarskými mediátormi hnutie preukázalo potrebnú flexibilitu a pozitívny prístup, aby zaistilo úspech snáh o dosiahnutie prímeria a vynaloží úsilie na prijatie všetkých opatrení na ceste k dosiahnutiu dohody,“ stálo vo vyhlásení.

Izraelský bezpečnostný kabinet v piatok nadránom schválil návrh na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v palestínskom Pásme Gazy. „Bezpečnostný kabinet schválil návrh premiéra (Benjamina Netanjahua) na porážku Hamasu,“ uviedla kancelária izraelského predsedu vlády po niekoľkohodinovom zasadnutí.

Vojnu v Pásme Gazy rozpútal útok palestínskych militantov na Izrael z októbra 2023, ktorí zabili 1219 ľudí, prevažne civilistov a uniesli približne 250 ľudí ako rukojemníkov. Pri následných bojových operáciách izraelskej armády v Pásme Gazy prišlo o život vyše 61.000 ľudí, väčšinou civilistov - ide o údaje ministerstva zdravotníctva na území spravovanom Hamasom, ktoré OSN považuje za spoľahlivé.

Zdroj: Info.sk, TASR
