  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 8.8.2025Meniny má Oskar
31°Bratislava

Putin a Si Ťin-pching v telefonáte hovorili o Ukrajine i o vzťahoch USA s Ruskom

  • DNES - 14:12
  • Peking/Moskva
Putin a Si Ťin-pching v telefonáte hovorili o Ukrajine i o vzťahoch USA s Ruskom

Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching absolvovali v piatok telefonický rozhovor, ktorý sa týkal aj ruskej invázie na Ukrajinu.

Počas rozhovoru čínsky líder ubezpečil, že jeho krajina bude naďalej presadzovať myšlienku rokovaní o Ukrajine. Zdôraznil tiež, že na takéto zložité problémy neexistujú jednoduché riešenia.

Čínske médiá informovali, že Si Putinovi povedal, že Čína by rada videla zlepšenie vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom a tiež to, aby presadzovali politické urovnanie „ukrajinskej krízy“.

Tento telefonát sa uskutočnil deň po tom, ako Putinov poradca Jurij Ušakov vo štvrtok bez ďalších podrobností oznámil, že Spojené štáty a Rusko sa na návrh americkej strany v princípe dohodli na stretnutí prezidentov oboch krajín v najbližších dňoch. Biely dom v stredu po rokovaní Trumpovho vyslanca Stevea Witkoffa s Putinom v Moskve uviedol, že záujem o stretnutie s Trumpom vyjadrila Moskva. Trump následne oznámil, že sa pravdepodobne čoskoro osobne stretne s Putinom.

Čína zohráva vo vojnovom konflikte Ruska s Ukrajinou veľmi špecifickú a nejednoznačnú rolu: nepridala sa k západným sankciám voči Rusku; tvrdí, že je neutrálnym aktérom, ktorý podporuje „mierové riešenie“ a rešpektovanie suverenity všetkých štátov – no zároveň nikdy priamo neodsúdila ruskú inváziu začatú v roku 2022. V roku 2023 Peking predstavil 12-bodový mierový plán, ktorý bol však všeobecný a kritizovaný za neadresnosť voči Rusku.

Čína súčasne zintenzívnila obchod s Ruskom – vrátane nákupu ruskej ropy a plynu, dodáva do Ruska technológie dvojakého využitia, ktoré môžu byť využité aj vo vojenskom priemysle.

Okrem toho Čína poskytuje Rusku aj politické krytie – napríklad blokovaním niektorých rezolúcií v Bezpečnostnej rade OSN.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
USA prehodnotia a prepíšu národné správy o klimatických zmenách

USA prehodnotia a prepíšu národné správy o klimatických zmenách

DNES - 14:46Zahraničné

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa opätovne posudzuje predchádzajúce vládne hodnotiace správy o stave klímy v USA (National Climate Assessment – NCA), ktoré sú vydávané pravidelne.

Hamas: Prevzatie Gazy je vojnový zločin, znamená obetovanie rukojemníkov

Hamas: Prevzatie Gazy je vojnový zločin, znamená obetovanie rukojemníkov

DNES - 14:18Zahraničné

Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok kritizovalo plán izraelskej vlády vojensky prevziať kontrolu nad mestom Gaza v palestínskej enkláve a označilo ho za „nový vojnový zločin“.

Tusk: Existujú náznaky, že zmrazenie konfliktu na Ukrajine je blízko

Tusk: Existujú náznaky, že zmrazenie konfliktu na Ukrajine je blízko

DNES - 13:44Zahraničné

Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že v piatok absolvoval dlhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Nemecko pozastavuje dodávky vojenského vybavenia do Izraela

Nemecko pozastavuje dodávky vojenského vybavenia do Izraela

DNES - 13:21Zahraničné

Nemecko dočasne zakáže svojim spoločnostiam dodávať do Izraela vojenské vybavenie, ktoré by sa mohlo použiť vo vojne v Pásme Gazy, oznámil v piatok nemecký kancelár Friedrich Merz.

Vosveteit.sk
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeňNetflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
Ozempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnostiOzempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnosti
Instagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľovInstagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP