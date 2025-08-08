Putin a Si Ťin-pching v telefonáte hovorili o Ukrajine i o vzťahoch USA s Ruskom
- DNES - 14:12
- Peking/Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching absolvovali v piatok telefonický rozhovor, ktorý sa týkal aj ruskej invázie na Ukrajinu.
Počas rozhovoru čínsky líder ubezpečil, že jeho krajina bude naďalej presadzovať myšlienku rokovaní o Ukrajine. Zdôraznil tiež, že na takéto zložité problémy neexistujú jednoduché riešenia.
Čínske médiá informovali, že Si Putinovi povedal, že Čína by rada videla zlepšenie vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom a tiež to, aby presadzovali politické urovnanie „ukrajinskej krízy“.
Tento telefonát sa uskutočnil deň po tom, ako Putinov poradca Jurij Ušakov vo štvrtok bez ďalších podrobností oznámil, že Spojené štáty a Rusko sa na návrh americkej strany v princípe dohodli na stretnutí prezidentov oboch krajín v najbližších dňoch. Biely dom v stredu po rokovaní Trumpovho vyslanca Stevea Witkoffa s Putinom v Moskve uviedol, že záujem o stretnutie s Trumpom vyjadrila Moskva. Trump následne oznámil, že sa pravdepodobne čoskoro osobne stretne s Putinom.
Čína zohráva vo vojnovom konflikte Ruska s Ukrajinou veľmi špecifickú a nejednoznačnú rolu: nepridala sa k západným sankciám voči Rusku; tvrdí, že je neutrálnym aktérom, ktorý podporuje „mierové riešenie“ a rešpektovanie suverenity všetkých štátov – no zároveň nikdy priamo neodsúdila ruskú inváziu začatú v roku 2022. V roku 2023 Peking predstavil 12-bodový mierový plán, ktorý bol však všeobecný a kritizovaný za neadresnosť voči Rusku.
Čína súčasne zintenzívnila obchod s Ruskom – vrátane nákupu ruskej ropy a plynu, dodáva do Ruska technológie dvojakého využitia, ktoré môžu byť využité aj vo vojenskom priemysle.
Okrem toho Čína poskytuje Rusku aj politické krytie – napríklad blokovaním niektorých rezolúcií v Bezpečnostnej rade OSN.
