Piatok, 8.8.2025
Bratislava

Inštruktor parasailingu obťažoval ženu vo vzduchu

  • DNES - 17:20
  • Sousse
Inštruktor parasailingu obťažoval ženu vo vzduchu

52-ročná turistka sa sťažuje na zaobchádzanie inštruktora na dovolenke v Tunisku.

52-ročná Michelle Wilsonová z Veľkej Británie tvrdí, že ju obťažoval inštruktor pri parasailingu v Tuniskom meste Sousse. Informuje o tom portál New York Post. K obťažovaniu malo dôjsť počas letu vo vzduchu.

„Cítila som, ako mi zozadu sťahuje plavky. Ťahal ich za šnúrku,“ uviedla Wilsonová. Podľa nej inštruktor stiahol bezpečnostný pás, aby sa priblížil k jej telu.

„Nohy si rozkročil okolo mňa, jednou rukou držal padák, druhou však nie. Potom som cítila, ako sa dotýkal mojej nohy,“ uviedla turistka, ktorá pre médiá popísala aj ďalšie nevhodné pohyby, ktoré inštruktor na padáku robil.

Podľa Britky mal inštruktor asi 20 rokov. Z celého zážitku sa cíti „poškodene, nechutne a vystrašene“. Podľa vlastných slov si pôvodne chcela vyskúšať parasailing spolu s kamarátkou, no inštruktori im odporučili individuálnu jazdu kvôli silnému vetru.

Parasailing si na mieste vyskúšala aj Wilsonovej kamarátka, u ktorej však aktivita prebehla bez podobných problémov.

Wilsonová podľa vlastných slov oznámila prípad na polícii, podozrivého už medzitým mali zadržať. Britka asistuje pri vyšetrovaní prípadu spolu s leteckou spoločnosťou EasyJet, prostredníctvom ktorej si rezervovala dovolenku, a britskou poisťovňou, v ktorej bola poistená. Do Tuniska pritom mala letieť v spoločnosti kamarátky a ich detí.

Zdroj: Info.sk, DP, nypost.com
