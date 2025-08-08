  • Články
Piatok, 8.8.2025
Tusk: Existujú náznaky, že zmrazenie konfliktu na Ukrajine je blízko

  • DNES - 13:44
  • Varšava
Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že v piatok absolvoval dlhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Podľa neho existujú náznaky, že zmrazenie konfliktu na východe Ukrajiny je blízko. Zelenskyj je podľa Tuska veľmi opatrný, ale predsa optimista. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.

Tusk počas návštevy mesta Leba uviedol, že ukrajinskej strane veľmi záleží na tom, aby sa Európa vrátane Poľska podieľala na vzniku prímeria a mierového riešenia. „Aj nám na tom veľmi záleží, pretože mier v našom regióne by mal priaznivý vplyv na našu bezpečnosť,“ dodal.

O riešení vojny na Ukrajine by mali v najbližších dňoch rokovať na osobnom stretnutí prezident USA Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. Miesto ani čas schôdzky zatiaľ nezverejnili. Plánované stretnutie potvrdil Kremeľ po tom, čo ho v stredu navštívil Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff. V piatok malo vypršať Trumpovo ultimátum Rusku, že ak nepokročí k ukončeniu vojny na Ukrajine, na štáty, ktoré od neho nakupujú ropu, uvalia USA stopercentné sekundárne clá.

Zdroj: Info.sk, TASR
