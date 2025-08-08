Nemecko pozastavuje dodávky vojenského vybavenia do Izraela
- DNES - 13:21
- Berlín
Nemecko dočasne zakáže svojim spoločnostiam dodávať do Izraela vojenské vybavenie, ktoré by sa mohlo použiť vo vojne v Pásme Gazy, oznámil v piatok nemecký kancelár Friedrich Merz.
Reagoval tak na plánované prevzatie kontroly Izraela nad mestom Gaza. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kancelár uviedol, že je „čoraz ťažšie porozumieť“, ako by tento plán mohol pomôcť k dosiahnutiu legitímnych cieľov Izraela. „Za týchto okolností nemecká vláda nepovolí žiaden export vojenského vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť v Pásme Gazy, a to až do odvolania,“ vyhlásil Merz.
Viac ako 367 nemeckých umelcov a mediálnych osobností sa nedávno pripojilo k výzve, v ktorej požadovali od nemeckej vlády prerušenie dodávok zbraní do Izraela. „Aj my odsudzujeme príšerné zločiny páchané (palestínskym militantným hnutím) Hamas, a to v najväčšej možnej miere. Žiaden zločin však nemožno obhajovať kolektívnym trestaním miliónov nevinných ľudí tým najbrutálnejším spôsobom,“ uviedli vo výzve.
Izraelský bezpečnostný kabinet schválil plán na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v piatok ráno. Pred zasadnutím Netanjahu povedal americkej televízii Fox News, že Izrael chce prevziať kontrolu nad celým Pásmom Gazy, ale nemá záujem o trvalú okupáciu oblasti. Cieľom je údajne oslobodiť ju od Hamasu a napokon odovzdať správu Gazy do rúk alternatívnej civilnej vlády.
Tusk: Existujú náznaky, že zmrazenie konfliktu na Ukrajine je blízko
Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že v piatok absolvoval dlhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Pri Los Angeles sa šíri ďalší požiar, evakuujú tisícky ľudí
Požiar šíriaci sa v horskej oblasti severne od mesta Los Angeles v americkom štáte Kalifornia spálil porasty už na 20 štvorcových kilometroch, uviedli v piatok úrady.
Volker Türk vyzval izraelskú vládu, aby okamžite zastavila plán na prevzatie Gazy
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v piatok vyzval izraelskú vládu „okamžite pozastaviť svoj plán úplného vojenského prevzatia okupovaného Pásma Gazy“.
Ukrajina bola v noci opäť vystavená útokom ruskej armády
Rusko v noci na piatok spustilo ďalšiu vlnu útokov na Ukrajinu, do ktorých nasadilo aj drony typu Šáhid. Jedným z cieľov útokov bola Kyjevská oblasť vrátane mesta Buča.