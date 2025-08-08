  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 8.8.2025Meniny má Oskar
25°Bratislava

Nemecko pozastavuje dodávky vojenského vybavenia do Izraela

  • DNES - 13:21
  • Berlín
Nemecko pozastavuje dodávky vojenského vybavenia do Izraela

Nemecko dočasne zakáže svojim spoločnostiam dodávať do Izraela vojenské vybavenie, ktoré by sa mohlo použiť vo vojne v Pásme Gazy, oznámil v piatok nemecký kancelár Friedrich Merz.

Reagoval tak na plánované prevzatie kontroly Izraela nad mestom Gaza. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Kancelár uviedol, že je „čoraz ťažšie porozumieť“, ako by tento plán mohol pomôcť k dosiahnutiu legitímnych cieľov Izraela. „Za týchto okolností nemecká vláda nepovolí žiaden export vojenského vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť v Pásme Gazy, a to až do odvolania,“ vyhlásil Merz.

Viac ako 367 nemeckých umelcov a mediálnych osobností sa nedávno pripojilo k výzve, v ktorej požadovali od nemeckej vlády prerušenie dodávok zbraní do Izraela. „Aj my odsudzujeme príšerné zločiny páchané (palestínskym militantným hnutím) Hamas, a to v najväčšej možnej miere. Žiaden zločin však nemožno obhajovať kolektívnym trestaním miliónov nevinných ľudí tým najbrutálnejším spôsobom,“ uviedli vo výzve.

Izraelský bezpečnostný kabinet schválil plán na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v piatok ráno. Pred zasadnutím Netanjahu povedal americkej televízii Fox News, že Izrael chce prevziať kontrolu nad celým Pásmom Gazy, ale nemá záujem o trvalú okupáciu oblasti. Cieľom je údajne oslobodiť ju od Hamasu a napokon odovzdať správu Gazy do rúk alternatívnej civilnej vlády.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tusk: Existujú náznaky, že zmrazenie konfliktu na Ukrajine je blízko

Tusk: Existujú náznaky, že zmrazenie konfliktu na Ukrajine je blízko

DNES - 13:44Zahraničné

Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že v piatok absolvoval dlhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Pri Los Angeles sa šíri ďalší požiar, evakuujú tisícky ľudí

Pri Los Angeles sa šíri ďalší požiar, evakuujú tisícky ľudí

DNES - 12:04Zahraničné

Požiar šíriaci sa v horskej oblasti severne od mesta Los Angeles v americkom štáte Kalifornia spálil porasty už na 20 štvorcových kilometroch, uviedli v piatok úrady.

Volker Türk vyzval izraelskú vládu, aby okamžite zastavila plán na prevzatie Gazy

Volker Türk vyzval izraelskú vládu, aby okamžite zastavila plán na prevzatie Gazy

DNES - 11:59Zahraničné

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v piatok vyzval izraelskú vládu „okamžite pozastaviť svoj plán úplného vojenského prevzatia okupovaného Pásma Gazy“.

Ukrajina bola v noci opäť vystavená útokom ruskej armády

Ukrajina bola v noci opäť vystavená útokom ruskej armády

DNES - 11:24Zahraničné

Rusko v noci na piatok spustilo ďalšiu vlnu útokov na Ukrajinu, do ktorých nasadilo aj drony typu Šáhid. Jedným z cieľov útokov bola Kyjevská oblasť vrátane mesta Buča.

Vosveteit.sk
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeňNetflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
Ozempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnostiOzempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnosti
Instagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľovInstagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľov
Myš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páčiMyš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páči
DNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z RuskaDNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z Ruska
Tvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnostiTvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnosti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP