  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 9.8.2025Meniny má Ľubomíra
18°Bratislava

Neznášate osy? Túto farbu si neobliekajte!

  • DNES - 6:55
  • Bratislava
Neznášate osy? Túto farbu si neobliekajte!

Osy dokážete odpudiť nielen pachmi, ale aj správne zvolenou farbou oblečenia.

Ak sa bojíte osích žihadiel, neobliekajte si žltú a bielu. Radí to portál Huffington Post, ktorý pripomína, že osy priťahujú tie farby, ktoré obvykle vyhľadávajú pri kvetoch. Najčastejšie preto ide o svetlé farby ako biela a žltá.

Naopak, ak sa chcete celkom vyhnúť ich záujmu, oplatí sa obliecť do červenej. Tú totiž väčšina druhov hmyzu vôbec nerozoznáva.

Ako vyzerajú ďalšie tipy v rámci prevencie pred osami?

Bazalka a cesnak

Osy neznesú intenzívnu arómu niektorých bylín, preto sa ich oplatí nasadiť do záhonov alebo kvetináčov pri oknách. Ide napríklad o bazalku či cesnak.

Mentol

Podobne ako bazalka a cesnak, aj mäta a mentol pôsobia na osy odpudzujúco. Zmiešajte saponátovú vodu s trochou mentolového oleja, a postriekajte zmes v rôznych častiach domácnosti.

Vyhnite sa parfumom

Parfumy, a zvlášť tie kvetinové a ovocné, voňajú presne tak, aby prilákali osy a iný hmyz. Počas leta sa im preto vyhnite, minimálne na miestach ako sú lesy alebo jazerá.

Zdroj: Info.sk, DP, huffingtonpost.co.uk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Video so zajacmi ovládlo internet. Tieto malé detaily však odhaľujú, že ide o podvod

Video so zajacmi ovládlo internet. Tieto malé detaily však odhaľujú, že ide o podvod

VČERA - 21:05Zaujímavosti

Nenechajte sa oklamať, stačí si všímať isté detaily na záberoch.

O niekoľko dní bude možné pozorovať Perzeidy, spadne až 30

O niekoľko dní bude možné pozorovať Perzeidy, spadne až 30 "hviezd" za hodinu

VČERA - 9:57Zaujímavosti

Laická i odborná verejnosť sa ako každý rok v auguste môže tešiť na obľúbený meteorický roj Perzeidy. Jeho aktivita stúpa od konca júla a vyvrcholí v noci z 12. na 13. augusta.

Festival Grape otvára svoje brány, okrem hudobníkov privíta aj športovcov

Festival Grape otvára svoje brány, okrem hudobníkov privíta aj športovcov

VČERA - 9:08Zaujímavosti

Na trenčianskom letisku sa v piatok oficiálne začína festival Grape.

Film Duchoň má na konte vyše 100.000 divákov

Film Duchoň má na konte vyše 100.000 divákov

13:11 05.08.2025Zaujímavosti

Film Duchoň má po otváracom víkende na svojom konte vyše 100.000 divákov.

Vosveteit.sk
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strachBývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokovXiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormiČína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah rukyPrvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na sveteBezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľNajväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP