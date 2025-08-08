Neznášate osy? Túto farbu si neobliekajte!
Osy dokážete odpudiť nielen pachmi, ale aj správne zvolenou farbou oblečenia.
Ak sa bojíte osích žihadiel, neobliekajte si žltú a bielu. Radí to portál Huffington Post, ktorý pripomína, že osy priťahujú tie farby, ktoré obvykle vyhľadávajú pri kvetoch. Najčastejšie preto ide o svetlé farby ako biela a žltá.
Naopak, ak sa chcete celkom vyhnúť ich záujmu, oplatí sa obliecť do červenej. Tú totiž väčšina druhov hmyzu vôbec nerozoznáva.
Ako vyzerajú ďalšie tipy v rámci prevencie pred osami?
Bazalka a cesnak
Osy neznesú intenzívnu arómu niektorých bylín, preto sa ich oplatí nasadiť do záhonov alebo kvetináčov pri oknách. Ide napríklad o bazalku či cesnak.
Mentol
Podobne ako bazalka a cesnak, aj mäta a mentol pôsobia na osy odpudzujúco. Zmiešajte saponátovú vodu s trochou mentolového oleja, a postriekajte zmes v rôznych častiach domácnosti.
Vyhnite sa parfumom
Parfumy, a zvlášť tie kvetinové a ovocné, voňajú presne tak, aby prilákali osy a iný hmyz. Počas leta sa im preto vyhnite, minimálne na miestach ako sú lesy alebo jazerá.
