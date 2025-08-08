  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 8.8.2025Meniny má Oskar
25°Bratislava

Danko očakáva zrušenie tendra na záchranky, inak vyzýva Šaška na odchod z funkcie

  • DNES - 12:35
  • Bratislava
Danko očakáva zrušenie tendra na záchranky, inak vyzýva Šaška na odchod z funkcie

Líder koaličnej SNS Andrej Danko očakáva, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) na piatkovej tlačovej konferencii oznámi zrušenie tendra na záchranky. Ak tak neurobí, vyzýva ho na odstúpenie z funkcie. Danko o tom informoval vo videu na sociálnej sieti.

Pán minister, ja ťa veľmi dôrazne vyzývam, hoď uterák, pretože ak nezrušíš túto súťaž, to sa vysvetliť nedá, iné riešenie tu nie je,“ vyhlásil predseda SNS. Poukázal napríklad na upozornenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), že tender je v rozpore s európskymi predpismi, či na piatkové odstúpenie siete Penta Hospitals zo súťaže.

Danko vyčíta ministrovi vysoké náklady na tender. Podľa neho môžu tak prevádzkovatelia ambulancií záchranných zdravotných služieb získať ročne státisícové zisky. Šaška kritizoval aj za to, že mu na riadenie sektora nestačí ani desať miliárd eur. Ako poukázal, napríklad v roku 2018 šli do zdravotníctva štyri miliardy eur. „Sú tu lepšie nemocnice? Sú tu lepšie sanitky? Toto je to, čo sme od teba, pán minister, čakali, keď si nahrádzal Dolinkovú, že budeš iný minister, že nebudeš slúžiť záujmom oligarchov,“ skonštatoval Danko.

Pán minister Šaško, hoď uterák. Nemáš inú možnosť. #sasko #minister #zdravotnictvo #sanitka #tender #dnes #aktualne #sns #danko #politika #slovensko #hlas #koalicia #piatok

Uverejnil používateľ Andrej Danko - predseda SNS Piatok 8. augusta 2025

Opozičné strany v súvislosti s tendrom v piatok podali v Národnej rade (NR) SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva. Kritizujú, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov.

Rezort zdravotníctva deklaroval, že výberové konanie prebieha štandardným spôsobom výlučne v súlade s platnou legislatívou. Šaško avizoval, že jasné stanovisko k tendru zaujme na piatkovej tlačovej konferencii.

Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok uviedol, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru. Ak Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže.

Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Proces v kauzách Donovaly a Báč, kde je obžalovaný Marian Kočner, opäť odročili

Proces v kauzách Donovaly a Báč, kde je obžalovaný Marian Kočner, opäť odročili

DNES - 11:58Domáce

Na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, mal v piatok pokračovať proces v kauzách Donovaly a Báč, ktoré sa týkajú páchania ekonomickej trestnej činnosti.

Polícia kontroluje vodičov už aj dronom

Polícia kontroluje vodičov už aj dronom

DNES - 11:20Domáce

Polícia v Bratislavskom kraji kontrolovala vodičov aj dronom.

Opozícia podáva návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva

Opozícia podáva návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva

DNES - 10:54Domáce

Opozičné strany podávajú v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi.

Maroš Žilinka dal preveriť tender na záchranky

Maroš Žilinka dal preveriť tender na záchranky

DNES - 10:47Domáce

Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť medializované informácie o dvojmiliardovom tendri na obsadenie staníc záchraniek.

Vosveteit.sk
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeňNetflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
Ozempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnostiOzempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnosti
Instagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľovInstagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľov
Myš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páčiMyš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páči
DNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z RuskaDNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z Ruska
Tvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnostiTvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnosti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP