Danko očakáva zrušenie tendra na záchranky, inak vyzýva Šaška na odchod z funkcie
Líder koaličnej SNS Andrej Danko očakáva, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) na piatkovej tlačovej konferencii oznámi zrušenie tendra na záchranky. Ak tak neurobí, vyzýva ho na odstúpenie z funkcie. Danko o tom informoval vo videu na sociálnej sieti.
„Pán minister, ja ťa veľmi dôrazne vyzývam, hoď uterák, pretože ak nezrušíš túto súťaž, to sa vysvetliť nedá, iné riešenie tu nie je,“ vyhlásil predseda SNS. Poukázal napríklad na upozornenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), že tender je v rozpore s európskymi predpismi, či na piatkové odstúpenie siete Penta Hospitals zo súťaže.
Danko vyčíta ministrovi vysoké náklady na tender. Podľa neho môžu tak prevádzkovatelia ambulancií záchranných zdravotných služieb získať ročne státisícové zisky. Šaška kritizoval aj za to, že mu na riadenie sektora nestačí ani desať miliárd eur. Ako poukázal, napríklad v roku 2018 šli do zdravotníctva štyri miliardy eur. „Sú tu lepšie nemocnice? Sú tu lepšie sanitky? Toto je to, čo sme od teba, pán minister, čakali, keď si nahrádzal Dolinkovú, že budeš iný minister, že nebudeš slúžiť záujmom oligarchov,“ skonštatoval Danko.
Pán minister Šaško, hoď uterák. Nemáš inú možnosť. #sasko #minister #zdravotnictvo #sanitka #tender #dnes #aktualne #sns #danko #politika #slovensko #hlas #koalicia #piatokUverejnil používateľ Andrej Danko - predseda SNS Piatok 8. augusta 2025
Opozičné strany v súvislosti s tendrom v piatok podali v Národnej rade (NR) SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva. Kritizujú, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov.
Rezort zdravotníctva deklaroval, že výberové konanie prebieha štandardným spôsobom výlučne v súlade s platnou legislatívou. Šaško avizoval, že jasné stanovisko k tendru zaujme na piatkovej tlačovej konferencii.
Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok uviedol, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru. Ak Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže.
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
Opozícia podáva návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva
Opozičné strany podávajú v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi.
Maroš Žilinka dal preveriť tender na záchranky
Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť medializované informácie o dvojmiliardovom tendri na obsadenie staníc záchraniek.