Hrozí ďalšia pandémia? V Číne sa šíri vírus chikungunya

  • DNES - 20:05
  • Čan-ťiang
Kvôli ochoreniu prenášanému komármi prijali bezpečnostné opatrenia.

Obyvatelia Číny sa sťažujú na porušovanie ľudských práv v dôsledku prísnych opatrení, ktoré prijala čínska provincia Guangdong. Ako informoval denník The Guardian, vláda tak reagovala na zvyšujúci sa počet nakazených vírusom chikungunya.

Vírus chikungunya na ľudí prenášajú nakazené komáre, pričom príznaky ochorenia sa podobajú na horúčku dengue alebo Zika, píše Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

„Chikungunya vyvoláva horúčku a silnú bolesť kĺbov, ktorá pacientov často paralyzuje a môže sa vyskytovať dlhodobo. K ďalším príznakom patrí opuchnutie kĺbov, bolesť svalov, bolesť hlavy, nevoľnosť, slabosť a vyrážka,“ informuje WHO.

Obavy z porušovania ľudských práv

Vírus chikungunya na ľudí prenášajú infikované komáre; Foto: VladKK/Shutterstock.com

V reakcii na šírenie vírusu prijali úrady v provincii Guangdong prísne opatrenia. Na sociálnych sieťach sa v uplynulých dňoch objavilo video, ktoré zverejnila žena z mesta Čan-ťiang. Z jej vyjadrení vyplýva, že do domu jej počas noci vtrhla skupina ľudí v sprievode polície, ktorá jej dcére a synovi odobrala vzorky krvi. Matka pritom nebola doma, ale v práci.

Podľa čínskych médií matku s rodinou udala lekáreň po tom, ako lekárnici spozorovali príznaky horúčky u jej syna.

The Guardian informuje, že vírus chikungunya sa začal šíriť v Číne počas leta, pričom dodnes v krajine zaznamenali okolo 8000 prípadov nakazených.

Guangdong prijal opatrenia na zabránenie šírenia vírusu v sobotu 2. augusta. V provincii vtedy nariadili odstránenie liahnisk komárov a informovanie verejnosti o možnostiach prevencie množenia komárov.

Úrady podľa viacerých svedkov pristúpili aj k sledovaniu občanov a ďalším krokom, ktoré vykonávali aj na začiatku pandémie ochorenia covid-19, píše The Guardian. Lekárne tak napríklad musia nahlásiť zakúpenie liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokej teploty.

Zdroj: Info.sk, DP, theguardian.com, who.int
