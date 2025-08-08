Pri Los Angeles sa šíri ďalší požiar, evakuujú tisícky ľudí
- DNES - 12:04
- Los Angeles
Požiar šíriaci sa v horskej oblasti severne od mesta Los Angeles v americkom štáte Kalifornia spálil porasty už na 20 štvorcových kilometroch, uviedli v piatok úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V najmenej desiatich zónach v okresoch Los Angeles a Ventura úrady nariadili evakuáciu. Podľa hovorcu hasičského zboru Andrewa Dowda svoje domovy vo štvrtok pred 23.00 h miestneho času (piatok 8.00 h SELČ) opustilo už približne 2700 miestnych obyvateľov. Dowd tvrdí, že s požiarom bojuje asi 400 hasičov. Požiar sa nedarí dostať pod kontrolu.
Plamene sa začali šíriť počas toho, ako hasiči zasahovali pri inom lesnom požiari, ktorý v chránenej oblasti Los Padres National Forest zúri už ôsmy deň.
V júli okolie Los Angeles sužoval požiar, ktorý spálil krajinu s rozlohou bezmála 300 štvorcových kilometrov. V januári v Kalifornii v dôsledku požiarov zahynulo 30 ľudí.
