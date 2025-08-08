  • Články
Volker Türk vyzval izraelskú vládu, aby okamžite zastavila plán na prevzatie Gazy

  • DNES - 11:59
  • Ženeva
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v piatok vyzval izraelskú vládu „okamžite pozastaviť svoj plán úplného vojenského prevzatia okupovaného Pásma Gazy“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ide to proti rozhodnutiu Medzinárodného trestného súdu (ICC), podľa ktorého Izrael musí ukončiť okupáciu čo najskôr, a to kvôli zaisteniu dohodnutého dvojštátneho riešenia a kvôli právu Palestínčanov na sebaurčenie,“ napísal Türk vo vyhlásení.

Izrael by mal podľa neho namiesto avizovaných plánov povoliť neobmedzený tok humanitárnej pomoci do Gazy a palestínske ozbrojené skupiny by mali zas bezpodmienečne prepustiť všetkých rukojemníkov. Türk však upozornil, že aj Izrael by mal prepustiť „svojvoľne zadržiavaných Palestínčanov“.

Izraelský bezpečnostný kabinet v piatok nadránom schválil návrh na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v palestínskom Pásme Gazy. „Bezpečnostný kabinet schválil návrh premiéra (Benjamina Netanjahua) na porážku Hamasu,“ uviedla kancelária izraelského predsedu vlády po niekoľkohodinovom zasadnutí.

Zdroj: Info.sk, TASR
