Proces v kauzách Donovaly a Báč, kde je obžalovaný Marian Kočner, opäť odročili

  • DNES - 11:58
  • Banská Bystrica
Proces v kauzách Donovaly a Báč, kde je obžalovaný Marian Kočner, opäť odročili

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, mal v piatok pokračovať proces v kauzách Donovaly a Báč, ktoré sa týkajú páchania ekonomickej trestnej činnosti.

Z troch obžalovaných prišiel na súd iba Marian K. Senát napokon po dvoch hodinách hlavné pojednávanie tak ako pred rokom odročil.

Obžalovaní Jana Š. a Peter P. sa na súd ani tentoraz nedostavili, ale súhlasili s vykonaním hlavného pojednávania v ich neprítomnosti. Vzhľadom na rozsiahlosť tejto kauzy, ako aj rozmer dokazovania vykonaného v prípravnom konaní však prokurátor trval na ich osobnej účasti, aby ich mohol vypočuť. Právni zástupcovia ich teraz majú dôrazne upozorniť, že v októbri, keď má pojednávanie pokračovať, sa už musia dostaviť osobne.

Proces na ŠTS otvorili vlani v auguste. Vtedy boli pôvodne obžalované štyri osoby, v prípade Jána F. medzičasom zastavili trestné stíhanie.

Obžaloba sa týka uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami. Okrem zločinu neodvedenia dane a poistného ide aj o zločin poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu pri Báči, kde mala škoda dosiahnuť takmer tri milióny eur.

Mariana K. obžaloba viní z trestného činu neodvedenia dane a poistného a poškodzovania veriteľa. Podľa jeho obhajcu Michala Mandzáka klient je presvedčený o svojej nevine. Obžalobu považujú za zmätočnú. Podľa nich prokurátor nerozlišuje medzi zneužívaním práva a daňovým podvodom.

Zdroj: Info.sk, TASR
