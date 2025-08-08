  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 8.8.2025Meniny má Oskar
25°Bratislava

Ukrajina bola v noci opäť vystavená útokom ruskej armády

  • DNES - 11:24
  • Kyjev
Ukrajina bola v noci opäť vystavená útokom ruskej armády

Rusko v noci na piatok spustilo ďalšiu vlnu útokov na Ukrajinu, do ktorých nasadilo aj drony typu Šáhid. Jedným z cieľov útokov bola Kyjevská oblasť vrátane mesta Buča.

Ako na platforme Telegram napísal šéf Kyjevskej regionálnej vojenskej správy Mykola Kalašnik, v dôsledku útokov v okrese Buča boli zranené tri ženy vo veku 16, 56 a 80 rokov. Poškodených bolo 21 rodinných domov. Viaceré objekty zachvátil požiar.

Stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) s odvolaním sa na miestne úrady na svojom webe napísala, že v meste Sumy bol v dôsledku útoku dronov zranený 54-ročný miestny obyvateľ, poškodené boli nebytové budovy, obchod a autá.

Požiare po útokoch ruských dronov hlásili aj v Charkove a jeho okolí. Terčom útoku bolo znova aj juhoukrajinské prístavné mesto Odesa.

Podľa ukrajinského letectva Rusko počas nočného útoku použilo celkovo viac ako 110 dronov vrátane bezpilotných lietadiel s raketovým pohonom. Zostrelených alebo znefunkčnených systémami elektronického boja bolo 82 z nich. Drony zasiahli svoje ciele na desiatich miestach.

Regionálne úrady v piatok informovali, že pri ruských útokoch na Ukrajine za posledných 24 hodín prišli o život najmenej traja civilisti a 19 ich bolo zranených.

K týmto útokom došlo v čase, keď Moskva naďalej odmieta súhlasiť s bezpodmienečným prímerím a stupňuje svoje útoky na civilnú infraštruktúru na Ukrajine. Ruská armáda spustila túto novú vlnu útokov deň po odlete špeciálneho vyslanca amerického prezidenta Stevena Witkoffa z Moskvy, kde rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Ruské ministerstvo obrany v piatok informovalo, že počas noci „neutralizovalo“ celkovo 30 dronov nad šiestimi regiónmi - deväť dronov nad Rostovskou oblasťou, osem nad anektovaným Krymom, šesť nad Saratovskou oblasťou, päť nad Brianskou oblasťou a po jednom nad Belgorodskou a Volgogradskou oblasťou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pri Los Angeles sa šíri ďalší požiar, evakuujú tisícky ľudí

Pri Los Angeles sa šíri ďalší požiar, evakuujú tisícky ľudí

DNES - 12:04Zahraničné

Požiar šíriaci sa v horskej oblasti severne od mesta Los Angeles v americkom štáte Kalifornia spálil porasty už na 20 štvorcových kilometroch, uviedli v piatok úrady.

Volker Türk vyzval izraelskú vládu, aby okamžite zastavila plán na prevzatie Gazy

Volker Türk vyzval izraelskú vládu, aby okamžite zastavila plán na prevzatie Gazy

DNES - 11:59Zahraničné

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v piatok vyzval izraelskú vládu „okamžite pozastaviť svoj plán úplného vojenského prevzatia okupovaného Pásma Gazy“.

Trump ruší program pre nízkopríjmové subjekty na pomoc pri platbách za energie

Trump ruší program pre nízkopríjmové subjekty na pomoc pri platbách za energie

DNES - 11:18Zahraničné

Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa vo štvrtok rozhodla o zrušení programu, ktorý mal do nízkopríjmových a znevýhodnených komunít v Spojených štátoch dodávať elektrinu zo solárnych panelov.

Orbán: EÚ zaspala, lídri Francúzska a Nemecka mali ísť spolu do Moskvy

Orbán: EÚ zaspala, lídri Francúzska a Nemecka mali ísť spolu do Moskvy

DNES - 10:44Zahraničné

K vyhláseniu Kremľa, že sa Putin a americký prezident Donald Trump v najbližších dňoch osobne stretnú, Orbán konštatoval, že je to veľmi dobrá správa.

Vosveteit.sk
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeňNetflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
Ozempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnostiOzempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnosti
Instagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľovInstagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľov
Myš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páčiMyš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páči
DNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z RuskaDNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z Ruska
Tvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnostiTvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnosti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP