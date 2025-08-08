  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 8.8.2025Meniny má Oskar
25°Bratislava

Polícia kontroluje vodičov už aj dronom

  • DNES - 11:20
  • Bratislava
Polícia kontroluje vodičov už aj dronom

Polícia v Bratislavskom kraji kontrolovala vodičov aj dronom.

Dopravná polícia sa vo štvrtok (7. 8.) opäť zamerala na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na území Bratislavského kraja. Na odhalenie priestupkov vodičov v niektorých úsekoch použila aj dron. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Počas zvýšeného výkonu ‚dopraváci‘ odhalili jeden trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a viacero porušení pravidiel cestnej premávky, ako sú jazda na červené svetlo či telefonovanie za volantom,“ priblížila Šimková.

POLICAJNÝ DRON OPÄŤ V AKCII Včera (07.08.2025) vykonali hliadky dopravnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave od 08:00 hod. do 10:00 hod. zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na území Bratislavského kraja. Policajti pri zvýšenom dohľade použili na odhalenie priestupkov vodičmi motorových vozidiel dron, ktorý z výšky odhalí priestupky spáchané vodičmi v úseku, kde bežné oko policajta nedovidí. Počas zvýšeného výkonu „dopraváci“ odhalili jeden trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a viacero porušení pravidiel cestnej premávky, ako sú jazda na červené svetlo, či telefonovanie za volantom. Vodiči uvedomte si, že jazdou na červenú porušujete pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom a popritom ohrozujete aj iných vodičov jazdiacich iným smerom v danej križovatke! ❗ Pravidlá cestnej premávky budú aj naďalej prísne kontrolované policajtmi Krajského dopravného inšpektorátu za použitia rôznej techniky schválenej na odhaľovanie priestupkov vodičmi.

Uverejnil používateľ Polícia SR - Bratislavský kraj Piatok 8. augusta 2025

Polícia vodičom opätovne pripomína, že jazdou na červenú porušujú pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom. Ohrozujú pritom zároveň aj iných vodičov jazdiacich iným smerom v danej križovatke. Avizuje tiež, že v kontrole bude pokračovať.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Proces v kauzách Donovaly a Báč, kde je obžalovaný Marian Kočner, opäť odročili

Proces v kauzách Donovaly a Báč, kde je obžalovaný Marian Kočner, opäť odročili

DNES - 11:58Domáce

Na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, mal v piatok pokračovať proces v kauzách Donovaly a Báč, ktoré sa týkajú páchania ekonomickej trestnej činnosti.

Opozícia podáva návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva

Opozícia podáva návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva

DNES - 10:54Domáce

Opozičné strany podávajú v Národnej rade SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi.

Maroš Žilinka dal preveriť tender na záchranky

Maroš Žilinka dal preveriť tender na záchranky

DNES - 10:47Domáce

Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť medializované informácie o dvojmiliardovom tendri na obsadenie staníc záchraniek.

Bývalý pedagóg Šeparnev si zvyšok trestu odpyká v domácom väzení

Bývalý pedagóg Šeparnev si zvyšok trestu odpyká v domácom väzení

DNES - 10:45Domáce

Bývalý pedagóg Akadémie Policajného zboru Vladimír Šeparnev si zvyšok zo svojho jednoročného trestu za postrelenie študentky odpyká v domácom väzení.

Vosveteit.sk
POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!POZOR! V populárnej aplikácii sa skrýva bankový trójsky kôň. Stihol infikovať už 50-tisíc zariadení. Túto aplikáciu hneď vymaž!
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeňNetflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
Ozempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnostiOzempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnosti
Instagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľovInstagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľov
Myš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páčiMyš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páči
DNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z RuskaDNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z Ruska
Tvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnostiTvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnosti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP