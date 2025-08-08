Polícia kontroluje vodičov už aj dronom
Polícia v Bratislavskom kraji kontrolovala vodičov aj dronom.
Dopravná polícia sa vo štvrtok (7. 8.) opäť zamerala na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na území Bratislavského kraja. Na odhalenie priestupkov vodičov v niektorých úsekoch použila aj dron. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Počas zvýšeného výkonu ‚dopraváci‘ odhalili jeden trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a viacero porušení pravidiel cestnej premávky, ako sú jazda na červené svetlo či telefonovanie za volantom,“ priblížila Šimková.
POLICAJNÝ DRON OPÄŤ V AKCII Včera (07.08.2025) vykonali hliadky dopravnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave od 08:00 hod. do 10:00 hod. zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na území Bratislavského kraja. Policajti pri zvýšenom dohľade použili na odhalenie priestupkov vodičmi motorových vozidiel dron, ktorý z výšky odhalí priestupky spáchané vodičmi v úseku, kde bežné oko policajta nedovidí. Počas zvýšeného výkonu „dopraváci“ odhalili jeden trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a viacero porušení pravidiel cestnej premávky, ako sú jazda na červené svetlo, či telefonovanie za volantom. Vodiči uvedomte si, že jazdou na červenú porušujete pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom a popritom ohrozujete aj iných vodičov jazdiacich iným smerom v danej križovatke! ❗ Pravidlá cestnej premávky budú aj naďalej prísne kontrolované policajtmi Krajského dopravného inšpektorátu za použitia rôznej techniky schválenej na odhaľovanie priestupkov vodičmi.Uverejnil používateľ Polícia SR - Bratislavský kraj Piatok 8. augusta 2025
Polícia vodičom opätovne pripomína, že jazdou na červenú porušujú pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom. Ohrozujú pritom zároveň aj iných vodičov jazdiacich iným smerom v danej križovatke. Avizuje tiež, že v kontrole bude pokračovať.
