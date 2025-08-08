Opozícia podáva návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva
Opozičné strany podávajú v Národnej rade (NR) SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD).
Dôvodom je dvojmiliardový tender na obsadenie staníc záchraniek. Kritizujú, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval poslanec Oskar Dvořák (PS).
„Využívame všetky naše nástroje a možnosti, ktoré ako opozícia máme. Všetky veci, čo sme mohli, sme urobili. (...) Myslím si, že teraz je ten správny čas, aby sme ako jednotná opozícia prišli, položili na stôl podpisy a povedali, že keď dnes on sám neodíde a premiér ho neodvolá, tak ho do siedmich dní čaká v parlamente odvolanie,“ povedal poslanec Michal Šipoš (Slovensko, Za ľudí, KÚ).
Poslanec František Majerský (KDH) skonštatoval, že koaličná strana Hlas-SD „spackala“ celý tender tak, ako sa to nepodarilo ani exministrovi zdravotníctva Pavlovi Paškovi. „Takto na hulváta to v tejto krajine ešte nikdy nikto neurobil,“ poznamenal Majerský. V minulosti sa podľa neho nestalo, aby túto súťaž vyhrala firma, ktorá nikdy nepôsobila v záchrannej zdravotnej službe. Zároveň avizoval, že v piatok podá pre tender trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
Dvořák označil Šaška za vazala finančnej skupiny Agel a vazala donorov. Minister podľa neho v tomto tendri neháji práva pacientov. „Minister Šaško prihráva stomiliónové zákazky finančnej skupine Agel, ktorej je očividne nejakým spôsobom zaviazaný, a zároveň je aj sponzorom a kandidátom svojej strany. Toto je neobhájiteľné,“ povedal.
V súvislosti s návrhom na vyslovenie nedôvery Tomáš Szalay (SaS) poukázal na výberové konanie na riaditeľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok (7. 8.) na ministerstve zdravotníctva. Dočasne bol touto funkciou poverený Marian Povolný. „Ministrova výberová komisia mala možnosť vybrať nového riaditeľa, prípadne tohto hodiť pod autobus ako vinníka za spackaný tender, ale podľa našich informácií vo výberovom konaní na ministerstve vyhral pán Povolný a mal by sa stať právoplatným riadnym riaditeľom OS ZZS. Nepoznajú, čo znamená sebareflexia a myslia si, že tento spor stále ustoja,“ poznamenal Szalay.
Tender na záchranky kritizuje okrem opozície aj koaličná SNS či Lekárske odborové združenie. Prezident SR Peter Pellegrini ministra požiadal, aby pri súťaži dodržal zákon. Ak Šaško nevyvráti pochybnosti, premiér Robert Fico (Smer-SD) bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže. Úrad pre verejné obstarávanie zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi. Súťaž dal preveriť aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Dôvodom je možné podozrenie z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
Rezort zdravotníctva deklaroval, že výberové konanie prebieha štandardným spôsobom výlučne v súlade s platnou legislatívou. Šaško avizoval, že jasné stanovisko k tendru zaujme na piatkovej tlačovej konferencii.
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
