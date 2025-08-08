  • Články
Maroš Žilinka dal preveriť tender na záchranky

  • DNES - 10:47
  • Bratislava
Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť medializované informácie o dvojmiliardovom tendri na obsadenie staníc záchraniek.

Dôvodom je možné podozrenie z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Tender na záchranky kritizuje opozícia, koaličná SNS či Lekárske odborové združenie. Viaceré opozičné strany volajú po odvolaní ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) z funkcie. Kritizujú, že tender je netransparentný a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Prezident SR Peter Pellegrini ministra požiadal, aby pri súťaži dodržal zákon. Ak Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže. Úrad pre verejné obstarávanie zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.

Rezort zdravotníctva v reakcii na kritiku opozície deklaroval, že výberové konanie prebieha štandardným spôsobom výlučne v súlade s platnou legislatívou. Aktivity opozície vníma ako politikárčenie a strašenie ľudí. Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok uviedol, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru. Šaško avizoval, že jasné stanovisko k tendru zaujme na piatkovej tlačovej konferencii.

Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

Zdroj: Info.sk, TASR
