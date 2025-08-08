Auto zrazilo dve deti, na miesto letel vrtuľník
Pri zrážke auta a dvoch maloletých detí asistovali leteckí záchranári.
Leteckí záchranári zasahovali v piatok ráno pri dopravnej nehode v Sobranciach. Informoval o tom portál tvnoviny.sk s tým, že na mieste došlo k zrážke osobného auta a dvoch maloletých detí.
Podľa leteckých záchranárov mal vrtuľník pristáť na miestnom ihrisku, kde záchranári prevzali do starostlivosti 7-ročné dieťa so stredne ťažkými poraneniami. Pacienta previezli a Kliniku úrazovej chirurgie UN L. Pasteura v Košiciach.
Vek druhého dieťaťa a rozsah jeho poranení zatiaľ nie sú známe.
Penta Hospitals sa rozhodla pre netransparentnosť odstúpiť z tendra na záchranky
Sieť Penta Hospitals sa rozhodla odstúpiť z výberového konania na prevádzku ambulancií záchrannej zdravotnej služby.
Tragédia v Bobroveckej doline: Život cyklistu nezachránili ani záchranári
V Bobroveckej doline zomrel cyklista, na mieste zasahovali aj leteckí záchranári.
Dôležitý liek mení zloženie, hrozí riziko nesprávneho dávkovania
Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje pacientov na dôležitú zmenu v lieku.
Z trhu sťahujú dva plyšové výrobky
Podľa inšpekcie sú tieto produkty nebezpečné.