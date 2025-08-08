  • Články
Auto zrazilo dve deti, na miesto letel vrtuľník

  • DNES - 9:53
  • Sobrance
Pri zrážke auta a dvoch maloletých detí asistovali leteckí záchranári.

Leteckí záchranári zasahovali v piatok ráno pri dopravnej nehode v Sobranciach. Informoval o tom portál tvnoviny.sk s tým, že na mieste došlo k zrážke osobného auta a dvoch maloletých detí.

Podľa leteckých záchranárov mal vrtuľník pristáť na miestnom ihrisku, kde záchranári prevzali do starostlivosti 7-ročné dieťa so stredne ťažkými poraneniami. Pacienta previezli a Kliniku úrazovej chirurgie UN L. Pasteura v Košiciach.

Vek druhého dieťaťa a rozsah jeho poranení zatiaľ nie sú známe.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
