Penta Hospitals sa rozhodla pre netransparentnosť odstúpiť z tendra na záchranky
Sieť Penta Hospitals sa rozhodla odstúpiť z výberového konania na prevádzku ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS).
Odôvodnila to netransparentným priebehom súťaže. Rozhodnutie podľa jej slov prijala ešte pred vyhodnotením tendra a pred obdržaním rozhodnutí zo strany rezortu zdravotníctva. TASR o tom informoval hovorca siete Tomáš Kráľ.
„Robíme tak z dôvodu netransparentného priebehu výberového konania, okolo ktorého vzniklo množstvo vážnych a nezodpovedaných otázok a ktoré podľa aktuálneho stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie SR bolo pripravené v rozpore s právnymi predpismi Európskej únie. Naše rozhodnutie sme prijali ešte pred vyhodnotením výberového konania a obdržaním rozhodnutí zo strany Ministerstva zdravotníctva SR,“ uviedol generálny riaditeľ Penta Hospitals Slovakia Radoslav Čuha.
Do výberového konania podala spoločnosť pôvodne žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie 29 ambulancií záchrannej zdravotnej služby - konkrétne osem ambulancií rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a 21 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). „Všetky lokality sa nachádzajú na západnom Slovensku v okolí sieťových nemocníc - na Boroch, v Galante, Dunajskej Strede a Topoľčanoch,“ priblížil Kráľ.
Penta Hospitals podotkla, že bude aj do budúcnosti podporovať reálnu súťaž v rámci štandardného verejného obstarávania. „Sme presvedčení, že na Slovensku je priestor na cenovú konkurenciu a prevádzku záchraniek za nižšie ako stanovené ceny. V čase konsolidácie verejných financií by bolo namieste, aby si uchádzači mohli konkurovať aj ponúknutou cenou, za ktorú by boli ochotní a schopní prevádzkovať stanice a ambulancie ZZS - a takto šetriť verejné zdroje. Samozrejme, pri dodržaní prísnych, vopred zadefinovaných kvalitatívnych parametrov,“ skonštatoval Čuha.
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
