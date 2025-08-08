  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 8.8.2025Meniny má Oskar
21°Bratislava

Juh Japonska zasiahli silné dažde, úrady evakuujú pol milióna ľudí

  • DNES - 8:14
  • Tokio
Juh Japonska zasiahli silné dažde, úrady evakuujú pol milióna ľudí

Japonské meteorologické služby v piatok vydali najvyššiu výstrahu pred nezvyčajne silnými a „život ohrozujúcimi“ dažďami v južnom regióne Kagošima a niektorých častiach regiónu Mijazaki.

Úrady nariadili evakuáciu pol milióna ľudí, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Nepriaznivé počasie sprevádzané záplavami udrelo po vlnách horúčav, keď teploty vo viacerých regiónoch Japonska dosahovali až okolo 40 stupňov Celzia. V utorok v krajine namerali i nový teplotný rekord - 41,8 stupňa Celzia.

Úrady nariadili v prefektúrach Kagošima a Mijazaki evakuáciu približne 530.000 ľudí alebo odporučili prijať alternatívne opatrenia. Zástupca tamojšieho meteorologického úradu (JMA) uviedol, že Kagošima „zažíva také silné dažde, ako nikdy doteraz“.

Sú ohrozené životy. Žiadame vás, aby ste zaistili svoju bezpečnosť presunutím sa do budov, ktoré sa nachádzajú čo i len trochu ďalej od prúdov alebo útesov,“ pokračoval a vyzval obyvateľov na evakuáciu aj bez pokynov ich samospráv.

Japonské ministerstvo pôdohospodárstva varovalo pred rizikom vylievania riek z korýt. V meste Aira dvoch ľudí vyslobodili spod zrúteného domu a jedna žena je nezvestná. Medzinárodne letisko v Kirišime zrušilo všetky vnútroštátne lety.

Podľa spravodajského webu Kyodo News v prefektúre Kagošima spadlo za 24 hodín viac ako 490 milimetrov zrážok - najviac v histórii meraní.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Bulharsko vyšetruje smrť pracovníka OSN, ktorý zahynul pri útoku Izraela v Gaze

Bulharsko vyšetruje smrť pracovníka OSN, ktorý zahynul pri útoku Izraela v Gaze

DNES - 7:07Zahraničné

Bulharsko vyšetruje smrť svojho občana, zamestnanca Organizácie Spojených národov, ktorý v marci zahynul pri izraelskom útoku v Pásme Gazy, potvrdila vo štvrtok bulharská prokuratúra.

Influencerku zavraždil priateľ, vraj mu dlhovala peniaze

Influencerku zavraždil priateľ, vraj mu dlhovala peniaze

DNES - 6:53Zahraničné

23-ročná žena zahynula po tom, ako ju jej priateľ smrteľne poranil na hrdle.

Izrael schválil návrh na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve

Izrael schválil návrh na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve

DNES - 6:12Zahraničné

Izraelský bezpečnostný kabinet schválil návrh na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v palestínskom Pásme Gazy. Oznámila to v piatok kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Trump sa stretne s Putinom, aj keď sa neuskutoční schôdzka Putina so Zelenským

Trump sa stretne s Putinom, aj keď sa neuskutoční schôdzka Putina so Zelenským

DNES - 6:07Zahraničné

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že by sa stretol s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom aj v prípade, že sa najprv neuskutoční schôdzka šéfa Kremľa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Vosveteit.sk
Hackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánkaHackeri zneužili Google Gemini na ovládnutie smart domácnosti: Stačila na to obyčajná kalendárová pozvánka
ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?ChatGPT-5 je tu: OpenAI tvrdí, že nový model má „PhD úroveň“, je to však realita alebo len ďalší marketingový ťah?
Netflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeňNetflix nálož skvelých filmov a seriálov pokračuje! Na toto sa môžeš tešiť tento týždeň
Ozempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnostiOzempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnosti
Instagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľovInstagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľov
Myš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páčiMyš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páči
DNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z RuskaDNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z Ruska
Tvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnostiTvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnosti
Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlakČechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP