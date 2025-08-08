  • Články
Tragédia v Bobroveckej doline: Život cyklistu nezachránili ani záchranári

  • DNES - 7:36
  • Jalovec
V Bobroveckej doline zomrel cyklista, na mieste zasahovali aj leteckí záchranári.

V Bobroveckej doline na severnej strane Západných Tatier vo štvrtok (7. 8.) podvečer zomrel 72-ročný cyklista. Stratil vedomie a neboli uňho prítomné základné životné funkcie. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Oznamovateľ okamžite započal laickú, telefonicky riadenú kardiopulmonálnu resuscitáciu, v ktorej pokračoval až do príchodu vyslaných záchranných zložiek. Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry – Zverovka, posádka rýchlej zdravotnej pomoci a Vrtuľníková záchranná zdravotná služba,“ uviedli z HZS.

Dodali, že aj napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených sa u muža nepodarilo obnoviť životné funkcie. Telo nebohého bolo následne odovzdané príslušníkom Policajného zboru.

Zdroj: Info.sk, TASR
Dôležitý liek mení zloženie, hrozí riziko nesprávneho dávkovania

Dôležitý liek mení zloženie, hrozí riziko nesprávneho dávkovania

VČERA - 21:59

Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje pacientov na dôležitú zmenu v lieku.

Z trhu sťahujú dva plyšové výrobky

Z trhu sťahujú dva plyšové výrobky

VČERA - 21:10

Podľa inšpekcie sú tieto produkty nebezpečné.

Hasiči zasahovali v nákupnom centre, zákazníkov evakuovali

Hasiči zasahovali v nákupnom centre, zákazníkov evakuovali

VČERA - 18:54

Nákupné centrum bolo evakuované pre požiar oblečenia.

Pozor na podozrivé balíky: Polícia varuje pred týmito znakmi

Pozor na podozrivé balíky: Polícia varuje pred týmito znakmi

VČERA - 18:40

Podozrivé balíky boli rozoslané ľuďom po celom Slovensku. Polícia radí, ako sa vyhnúť následkom.

