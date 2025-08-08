  • Články
Bulharsko vyšetruje smrť pracovníka OSN, ktorý zahynul pri útoku Izraela v Gaze

  • DNES - 7:07
  • Sofia
Bulharsko vyšetruje smrť pracovníka OSN, ktorý zahynul pri útoku Izraela v Gaze

Bulharsko vyšetruje smrť svojho občana, zamestnanca Organizácie Spojených národov, ktorý v marci zahynul pri izraelskom útoku v Pásme Gazy, potvrdila vo štvrtok bulharská prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Marin Marinov zahynul 19. marca pri izraelskom útoku na dve budovy OSN v gazskom meste Dajr al-Balah.

Izraelská armáda najprv poprela zodpovednosť za útok. V apríli však priznala, že 51-ročný Marinov zahynul pri tankovej paľbe a Izrael sa za incident ospravedlnil.

Právnik dcéry zabitého pracovníka OSN uviedol, že prokuratúra začala v máji vyšetrovanie ako súčasť predbežného konania vo veci podozrenia zo „zavraždenia osoby pod medzinárodnou ochranou“.

Podľa právnika je bezprostredným cieľom identifikovať veliteľa tanku, ktorý počas útoku usmrtil Marinova. Z forenznej správy OSN vyplýva, že Marinova zabila presne navádzaná strela, nie náhodná streľba. „Túto muníciu je možné naprogramovať nielen na smer, ale aj na vzdialenosť,“ povedal a podľa AFP naznačil, že to poukazuje na úmysel.

Dodal, že Bulharsko pripravuje žiadosti o právnu pomoc pre Izrael aj Francúzsko. Pri útoku, pri ktorom zahynul Marinov, utrpel zranenia aj francúzsky občan.

Zdroj: Info.sk, TASR
