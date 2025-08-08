Bulharsko vyšetruje smrť pracovníka OSN, ktorý zahynul pri útoku Izraela v Gaze
- DNES - 7:07
- Sofia
Bulharsko vyšetruje smrť svojho občana, zamestnanca Organizácie Spojených národov, ktorý v marci zahynul pri izraelskom útoku v Pásme Gazy, potvrdila vo štvrtok bulharská prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Marin Marinov zahynul 19. marca pri izraelskom útoku na dve budovy OSN v gazskom meste Dajr al-Balah.
Izraelská armáda najprv poprela zodpovednosť za útok. V apríli však priznala, že 51-ročný Marinov zahynul pri tankovej paľbe a Izrael sa za incident ospravedlnil.
Právnik dcéry zabitého pracovníka OSN uviedol, že prokuratúra začala v máji vyšetrovanie ako súčasť predbežného konania vo veci podozrenia zo „zavraždenia osoby pod medzinárodnou ochranou“.
Podľa právnika je bezprostredným cieľom identifikovať veliteľa tanku, ktorý počas útoku usmrtil Marinova. Z forenznej správy OSN vyplýva, že Marinova zabila presne navádzaná strela, nie náhodná streľba. „Túto muníciu je možné naprogramovať nielen na smer, ale aj na vzdialenosť,“ povedal a podľa AFP naznačil, že to poukazuje na úmysel.
Dodal, že Bulharsko pripravuje žiadosti o právnu pomoc pre Izrael aj Francúzsko. Pri útoku, pri ktorom zahynul Marinov, utrpel zranenia aj francúzsky občan.
Influencerku zavraždil priateľ, vraj mu dlhovala peniaze
23-ročná žena zahynula po tom, ako ju jej priateľ smrteľne poranil na hrdle.
Izrael schválil návrh na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve
Izraelský bezpečnostný kabinet schválil návrh na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v palestínskom Pásme Gazy. Oznámila to v piatok kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Trump sa stretne s Putinom, aj keď sa neuskutoční schôdzka Putina so Zelenským
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že by sa stretol s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom aj v prípade, že sa najprv neuskutoční schôdzka šéfa Kremľa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Pri havárii vrtuľníka nad riekou Mississippi zomreli 2 osoby
Pri nehode zahynuli dve osoby.