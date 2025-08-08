Trump sa stretne s Putinom, aj keď sa neuskutoční schôdzka Putina so Zelenským
- DNES - 6:07
- Washington
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že by sa stretol s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom aj v prípade, že sa najprv neuskutoční schôdzka šéfa Kremľa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Vyjadril sa tak po tom, čo zdroj z Bieleho domu, na ktorý sa vo štvrtok odvolali americké médiá, povedal, že Putin sa najprv musí stretnúť so Zelenským, až potom sa môže uskutočniť schôdzka s americkým prezidentom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a stanice Sky News.
Na otázku novinárov, či sa Putin musí najprv stretnúť s ukrajinským prezidentom, aby sa následne mohol stretnúť s prezidentom USA, Trump odpovedal: „Nie, nemusí. Nie.“
„Chceli by sa so mnou stretnúť a urobím všetko, čo môžem, aby som zastavil zabíjanie,“ dodal Trump.
Poradca Kremľa Jurij Ušakov vo štvrtok bez ďalších podrobností oznámil, že Spojené štáty a Rusko sa na návrh americkej strany v princípe dohodli na stretnutí prezidentov oboch krajín v najbližších dňoch. Biely dom v stredu po rokovaní Trumpovho vyslanca Stevea Witkoffa s Putinom v Moskve uviedol, že záujem o stretnutie s Trumpom vyjadrila Moskva. Trump následne oznámil, že sa pravdepodobne čoskoro osobne stretne s Putinom.
Dátum ani miesto prípadnej schôdzky Trumpa a Putina dosiaľ nie je známe. Putin vo štvrtok označil za vhodnú lokalitu Spojené arabské emiráty. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že Biely dom naďalej pracuje na detailoch prípadných stretnutí.
Putin tiež vyhlásil, že stretnutiu so Zelenským sa nebráni, ale ešte je naň podľa neho priskoro.
Denník New York Post citoval predstaviteľa Bieleho domu, ktorý uviedol, že sa ruský prezident musí stretnúť s ukrajinským náprotivkom, aby sa schôdzka s Trumpom mohla uskutočniť.
Zelenskyj vo štvrtok opätovne vyzval na uskutočnenie osobného stretnutia medzi ním a Putinom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Hľadanie skutočných riešení je podľa neho možné iba na úrovni lídrov oboch krajín.
AP pripomína, že Putin sa k prípadným stretnutiam vyjadril deň pred vypršaním ultimáta zo strany USA. Americký prezident začiatkom minulého týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním Putina, ktorý podľa neho chce, aby vojna na Ukrajine pokračovala. Skrátil preto svoju 50-dňovú lehotu, ktorú mu dal na ukončenie vojny. Stanovený termín uplynie 8. augusta. V prípade jeho nedodržania Spojené štáty podľa Trumpa uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy.
Trump vo štvrtok na otázku, či tento jeho stanovený termín stále platí, povedal, že to záleží na Putinovi. „To bude na ňom. Uvidíme, čo povie,“ konštatoval.
Bulharsko vyšetruje smrť pracovníka OSN, ktorý zahynul pri útoku Izraela v Gaze
Bulharsko vyšetruje smrť svojho občana, zamestnanca Organizácie Spojených národov, ktorý v marci zahynul pri izraelskom útoku v Pásme Gazy, potvrdila vo štvrtok bulharská prokuratúra.
Influencerku zavraždil priateľ, vraj mu dlhovala peniaze
23-ročná žena zahynula po tom, ako ju jej priateľ smrteľne poranil na hrdle.
Izrael schválil návrh na obsadenie mesta Gaza v palestínskej enkláve
Izraelský bezpečnostný kabinet schválil návrh na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v palestínskom Pásme Gazy. Oznámila to v piatok kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Pri havárii vrtuľníka nad riekou Mississippi zomreli 2 osoby
Pri nehode zahynuli dve osoby.