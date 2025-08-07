  • Články
Štvrtok, 7.8.2025
Pri havárii vrtuľníka nad riekou Mississippi zomreli 2 osoby

  • DNES - 22:02
  • Alton
Pri nehode zahynuli dve osoby.

Vrtuľník letiaci nad riekou Mississippi v americkom štáte Illinois narazil vo štvrtok do elektrického vedenia, zrútil sa na nákladný čln a spôsobil požiar. Pri nehode zahynuli dve osoby. O incidente informoval americký Federálny úrad pre letectvo (FAA), píše TASR podľa správy agentúry AP.

Desiatnik Dallas Thompson z diaľničnej polície susedného štátu Missouri potvrdil, že dve osoby na palube vrtuľníka sú mŕtve. Uviedol, že neboli hlásené žiadne ďalšie obete ani zranení. Štátna polícia dodala, že v čase havárie na člne nikto nebol.

Nehoda sa stala vo štvrtok okolo 11.00 h miestneho času (18.00 h SELČ) necelý kilometer od priehrady Alton, uviedol veliteľ tamojšieho hasičského zboru.

Na zverejnených záberoch na sociálnych sieťach z nákladného člna stúpa hustý čierny dym a podľa dostupných informácií sa hasičom podarilo oheň uhasiť. Nehodu budú vyšetrovať FAA a Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB).

Zdroj: Info.sk, TASR
