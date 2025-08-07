  • Články
Dôležitý liek mení zloženie, hrozí riziko nesprávneho dávkovania

  • DNES - 21:59
  • Bratislava
Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje pacientov na dôležitú zmenu v lieku.

Pacienti, ktorí užívajú liek Rybelsus na liečbu diabetu 2. typu, by mali spozornieť. Výrobca mení zloženie tabliet, ktoré sa po novom budú lepšie vstrebávať do tela. Zmena si vyžiadala aj úpravu dávkovania.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) o tom informuje na svojej stránke. Keďže istý čas budú v lekárňach dostupné pôvodné aj nové balenia, ŠÚKL varuje pred rizikom omylov.

Čo je Rybelsus
Rybelsus je liek na predpis, ktorý sa používa na kontrolu hladiny cukru v krvi u dospelých pacientov s diabetom 2. typu. Jeho účinnou látkou je semaglutid. Často sa predpisuje v prípadoch, keď diéta a cvičenie samotné nestačia na dostatočnú kontrolu ochorenia.

Prečo sa liek mení

Dôvodom zmeny je vyššia tzv. biologická dostupnosť nového zloženia. Zjednodušene to znamená, že z novej tablety sa účinná látka semaglutid ľahšie a vo väčšej miere vstrebáva do krvného obehu. Na dosiahnutie rovnakého terapeutického účinku tak stačí nižšia dávka. ŠÚKL zdôrazňuje, že nové zloženie je rovnako účinné a bezpečné ako to pôvodné, pokiaľ je užívané správne.

Aké je hlavné riziko

Problém môže nastať počas prechodného obdobia, kedy budú na trhu súbežne dostupné staré aj nové balenia lieku. Pacienti by si mohli nechtiac zameniť verzie a užiť nesprávnu dávku.

„Existuje riziko, že pacienti užijú nesprávnu dávku, čo môže viesť k predávkovaniu a zvýšenému výskytu gastrointestinálnych nežiaducich účinkov, ako sú napríklad nevoľnosť či hnačka,“ uvádza ŠÚKL.

Ako rozpoznať nové balenie a tablety

Aby výrobca predišiel zámene, pristúpil k viditeľným zmenám balenia aj samotných tabliet.

  • Nové tablety: Budú menšie a budú mať okrúhly tvar (na rozdiel od pôvodných oválnych).
  • Nové balenie: Vonkajšia škatuľka aj vnútorné blistre budú menšie.
  • Blistre: Po novom budú z oboch strán strieborné.

Foto: sukl.sk

Čo sa naopak nemení, sú farby škatuliek (zelená, červená, modrá) priradené k jednotlivým silám lieku.

Čo majú robiť pacienti

  1. Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom: Váš lekár alebo lekárnik vás musí informovať o zmene a určiť, ktorú verziu a dávku lieku máte užívať.
  2. Vždy skontrolujte balenie: Pred užitím si skontrolujte, či držíte v rukách správnu verziu lieku.
  3. Dodržujte dávkovanie: Naďalej platí, že sa užíva len jedna tableta denne.
  4. Čítajte príbalový leták: Všetky dôležité informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa, ktorá je súčasťou každého balenia.
Zdroj: Info.sk, sukl.sk
