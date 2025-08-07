  • Články
Z trhu sťahujú dva plyšové výrobky

  DNES - 21:10
  Bratislava
Z trhu sťahujú dva plyšové výrobky

Podľa inšpekcie sú tieto produkty nebezpečné.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) nariadila stiahnuť z trhu dva produkty, ktoré môžu ohroziť deti. Plyšové hračky na baterky pôvodom z Číny predstavujú chemické riziko poškodenia zdravia. Pri hre s hračkami v tvare mačky a psa existuje riziko uvoľnenia a prehltnutia batérií v produktoch. SOI o tom informuje na svojej stránke.

Detská hračka – plyšová mačka na baterky

Ide o detskú hračku z plastu potiahnutú plyšovou textíliou v podobe mačky. Hračka sa predáva v rôznych farebných prevedeniach.

Na spodnej časti hračky je umiestnený mechanizmus na vkladanie batérií; do hračky sa vkladajú 2 batérie AA.

K hračke je pripojená papierová etiketa, na ktorej sú okrem iného uvedené aj nasledujúce údaje: ITEM NO: 56446, EAN: 7521890564463 a označenie CE.

Detská hračka – plyšový psík na baterky

Z trhu sťahujú aj detskú hračku z plastu potiahnutú plyšovou textíliou v podobe psa. Hračka sa predáva v rôznych farebných prevedeniach. Na uškách hračky sú pripevnené červené mašličky a okolo krku psíka je upevnená gumička s rolničkou. Na chrbte psa je pripevnené farebné vodítko zakončené plastovou kosťou.

Na spodnej časti hračky je umiestnený mechanizmus na vkladanie batérií; do hračky sa vkladajú 2 batérie AA. K hračke je pripojená papierová etiketa, na ktorej sú okrem iného uvedené aj nasledujúce údaje: N: 283125, EAN: 8584156283125 a označenie CE.

Foto: soi.sk

„Z dôvodu nedostatočného konštrukčného vyhotovenia hračky sú batérie odstrániteľné z hračky bez použitia nástroja a zároveň je možné kryt otvoriť bez vykonania najmenej dvoch súčasných, na sebe nezávislých pohybov. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko požitia batérií a následného poškodenia vnútorných orgánov,“ vysvetľuje SOI.

Ako postupovať v prípade, že tieto produkty máte doma

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, aby tieto produkty vo vlastnom záujme okamžite prestali používať. Predajca, ktorý výrobok ponúkal, má povinnosť ho stiahnuť z trhu a informovať zákazníkov.

Spotrebitelia majú právo vrátiť nebezpečný výrobok tam, kde ho zakúpili, a žiadať vrátenie kúpnej ceny. Ďalšími možnosťami sú oprava výrobku (ak je to možné a bezpečné) alebo jeho výmena za iný, bezpečný výrobok rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa.

Zdroj: Info.sk, soi.sk
