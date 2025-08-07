Demokrati: Tvrdenia Tarabu o exporte dreva vyvracajú oficiálne informácie
- DNES - 20:57
- Bratislava
Tvrdenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) ohľadom toho, že súčasná opozícia v čase, keď vládla, exportovala omnoho viac dreva, nie sú pravdivé.
Tento fakt vyvracajú oficiálne dáta z návrhu Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2024, takzvaná Zelená správa, ktorú predložil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Uviedla to vo štvrtok v reakcii na Tarabove vyjadrenia mimoparlamentná strana Demokrati.
„Za rok 2024 bol export vyšší ako za roky, ktorými operuje. A čo je závažnejšie, exportuje sa aj rekordné množstvo piliarskej guľatiny, a to až 940.000 m3, ktorá chýba slovenským spracovateľom. Vývoz tohto sortimentu bol nižší v ktoromkoľvek z rokov 2021 (716.000 m3) či 2022 (512.000 m3),“ priblížil bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia a súčasný enviroexpert Demokratov Michal Kiča.
Export dreva v minulom roku do zahraničia bol teda vyšší ako v roku 2021 alebo 2022, na ktoré poukazuje Taraba, upozornila mimoparlamentná strana. Z oficiálnych dokumentov vyplýva, že v roku 2021 bolo do zahraničia exportovaných 2,064 milióna m3, v roku 2022 to bolo 1,888 milióna m3 dreva. Z aktuálneho návrhu Zelenej správy s údajmi za rok 2024, ktorú predložil Takáč do pripomienkového konania, podľa strany vyplýva, že za súčasnej vlády je to až 2,649 miliónov m3.
To, že v predošlom volebnom období sa zo Slovenska vyviezlo do zahraničia omnoho viac dreva ako v súčasnosti, uviedol Taraba vo štvrtok na sociálnej sieti v reakcii na opakovanú kritiku opozície. „V rokoch 2021 - 2022, keď manažovali lesy Hlinova SaS a Budajovci, boli zo Slovenska vyvezené štyri milióny kubických metrov dreva. Hlavnými odberateľmi boli štáty Rumunsko, Poľsko, Čína, Taliansko. Len aby sa nezabudlo, kto tu vykrikuje,“ vyhlásil súčasný minister životného prostredia.
Action sťahuje z predaja viaceré produkty
Zákazníci by tieto produkty mali vrátiť v predajni.
České dráhy na Slovensko nasadia modernejšie vlaky, chystá sa i rozsiahla výluka
České dráhy chystajú s novým cestovným poriadkom, ktorý začne platiť v polovici decembra, viacero zmien.
Počet neobsadených miest v oblasti IT v Nemecku výrazne klesol
Počet neobsadených pracovných miest v oblasti informačných technológií (IT) v Nemecku sa výrazne znížil.
Trump žiada odstúpenie šéfa spoločnosti Intel pre jeho väzby na Čínu
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyzval na okamžité odstúpenie nového šéfa spoločnosti Intel, ktorého označil za hrozbu pre národnú bezpečnosť vzhľadom na jeho väzby na Čínu.