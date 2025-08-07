Action sťahuje z predaja viaceré produkty
- DNES - 20:31
- Bratislava/Praha
Zákazníci by tieto produkty mali vrátiť v predajni.
Obchodný reťazec Action sťahuje zo slovenského aj českého trhu viaceré detské kapsičky. Ide o dva druhy pyré Toxic Waste a Slush Puppie v rôznych príchutiach. V potravinách určených pre deti zistili vysoký obsah glycerolu. Action o tom informuje na svojej stránke. Zákazníci by si mali skontrolovať, či tieto kapsičky nemajú doma a nemali by ich konzumovať.
„Obsah glycerolu v tomto nápoji v jednej kapsičke prekračuje predpokladanú bezpečnú hranicu stanovenú BfR (Nemecký federálny inštitút pre posudzovanie rizík). Pre spotrebiteľov, ktorí už tento produkt konzumovali, nie je dôvod na bezprostredné obavy, pretože riziko pre bezpečnosť potravín je nízke. Keďže však dané produkty obsahujú glycerol v množstve presahujúcom predpokladanú bezpečnú hranicu stanovenú BfR, môžu predstavovať zdravotné riziko, ak ich konzumujú citlivé osoby vo vysokých dávkach,” vysvetlil Action.
Detská pyré kapsička Toxic Waste 250 ml
Identifikačné údaje o produkte:
- Názov produktu a značka: Toxic Waste Blue Raspberry /Lemon & Lime/ Apple
- Číslo produktu Action: 3208609
- Predajné obdobie: od týždňa 22 – 2024
- EAN kód: 5060193938806/5060193938783/5060193938769
- Kód výrobcu: TWBR250/TWL&L250
Detská kapsička Slush Puppie 250 ml
Foto: action.com
Identifikačné údaje o produkte:
- Názov produktu a značka: Slush Puppie Blue Raspberry / Strawberry / Mango
- Číslo produktu Action: 3205879
- Predajné obdobie: od týždňa 13 – 2024
- EAN kód: 5060193935485/5060193935522/5060193937991
- Kód výrobcu: SPBR250/SPSTRAW250
Action žiada zákazníkov, ktorí si produkty zakúpili, aby ich nekonzumovali a vrátili do najbližšej predajne Action. Zákazníkom bude vrátená celá kúpna cena aj bez dokladu o kúpe.
Demokrati: Tvrdenia Tarabu o exporte dreva vyvracajú oficiálne informácie
Tvrdenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ohľadom toho, že súčasná opozícia v čase, keď vládla, exportovala omnoho viac dreva, nie sú pravdivé.
České dráhy na Slovensko nasadia modernejšie vlaky, chystá sa i rozsiahla výluka
České dráhy chystajú s novým cestovným poriadkom, ktorý začne platiť v polovici decembra, viacero zmien.
Počet neobsadených miest v oblasti IT v Nemecku výrazne klesol
Počet neobsadených pracovných miest v oblasti informačných technológií (IT) v Nemecku sa výrazne znížil.
Trump žiada odstúpenie šéfa spoločnosti Intel pre jeho väzby na Čínu
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyzval na okamžité odstúpenie nového šéfa spoločnosti Intel, ktorého označil za hrozbu pre národnú bezpečnosť vzhľadom na jeho väzby na Čínu.