  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 7.8.2025Meniny má Štefánia
23°Bratislava

Action sťahuje z predaja viaceré produkty

  • DNES - 20:31
  • Bratislava/Praha
Action sťahuje z predaja viaceré produkty

Zákazníci by tieto produkty mali vrátiť v predajni.

Obchodný reťazec Action sťahuje zo slovenského aj českého trhu viaceré detské kapsičky. Ide o dva druhy pyré Toxic Waste a Slush Puppie v rôznych príchutiach. V potravinách určených pre deti zistili vysoký obsah glycerolu. Action o tom informuje na svojej stránke. Zákazníci by si mali skontrolovať, či tieto kapsičky nemajú doma a nemali by ich konzumovať.

„Obsah glycerolu v tomto nápoji v jednej kapsičke prekračuje predpokladanú bezpečnú hranicu stanovenú BfR (Nemecký federálny inštitút pre posudzovanie rizík). Pre spotrebiteľov, ktorí už tento produkt konzumovali, nie je dôvod na bezprostredné obavy, pretože riziko pre bezpečnosť potravín je nízke. Keďže však dané produkty obsahujú glycerol v množstve presahujúcom predpokladanú bezpečnú hranicu stanovenú BfR, môžu predstavovať zdravotné riziko, ak ich konzumujú citlivé osoby vo vysokých dávkach,” vysvetlil Action.

Detská pyré kapsička Toxic Waste 250 ml

Identifikačné údaje o produkte:

  • Názov produktu a značka: Toxic Waste Blue Raspberry /Lemon & Lime/ Apple
  • Číslo produktu Action: 3208609
  • Predajné obdobie: od týždňa 22 – 2024
  • EAN kód: 5060193938806/5060193938783/5060193938769
  • Kód výrobcu: TWBR250/TWL&L250

Detská kapsička Slush Puppie 250 ml

Foto: action.com

Identifikačné údaje o produkte:

  • Názov produktu a značka: Slush Puppie Blue Raspberry / Strawberry / Mango
  • Číslo produktu Action: 3205879
  • Predajné obdobie: od týždňa 13 – 2024
  • EAN kód: 5060193935485/5060193935522/5060193937991
  • Kód výrobcu: SPBR250/SPSTRAW250

Action žiada zákazníkov, ktorí si produkty zakúpili, aby ich nekonzumovali a vrátili do najbližšej predajne Action. Zákazníkom bude vrátená celá kúpna cena aj bez dokladu o kúpe.

Zdroj: Info.sk, action.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Demokrati: Tvrdenia Tarabu o exporte dreva vyvracajú oficiálne informácie

Demokrati: Tvrdenia Tarabu o exporte dreva vyvracajú oficiálne informácie

DNES - 20:57Ekonomické

Tvrdenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ohľadom toho, že súčasná opozícia v čase, keď vládla, exportovala omnoho viac dreva, nie sú pravdivé.

České dráhy na Slovensko nasadia modernejšie vlaky, chystá sa i rozsiahla výluka

České dráhy na Slovensko nasadia modernejšie vlaky, chystá sa i rozsiahla výluka

DNES - 19:59Ekonomické

České dráhy chystajú s novým cestovným poriadkom, ktorý začne platiť v polovici decembra, viacero zmien.

Počet neobsadených miest v oblasti IT v Nemecku výrazne klesol

Počet neobsadených miest v oblasti IT v Nemecku výrazne klesol

DNES - 16:05Ekonomické

Počet neobsadených pracovných miest v oblasti informačných technológií (IT) v Nemecku sa výrazne znížil.

Trump žiada odstúpenie šéfa spoločnosti Intel pre jeho väzby na Čínu

Trump žiada odstúpenie šéfa spoločnosti Intel pre jeho väzby na Čínu

DNES - 15:51Ekonomické

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyzval na okamžité odstúpenie nového šéfa spoločnosti Intel, ktorého označil za hrozbu pre národnú bezpečnosť vzhľadom na jeho väzby na Čínu.

Vosveteit.sk
Ozempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnostiOzempic môžeme zahodiť. Vedci objavili látku, ktorá pomáha chudnúť bez vracania a nevoľnosti
Instagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľovInstagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľov
Myš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páčiMyš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páči
DNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z RuskaDNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z Ruska
Tvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnostiTvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnosti
Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlakČechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
Rozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanieRozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanie
Vedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočnýVedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočný
FBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingomFBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP