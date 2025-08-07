  • Články
Štvrtok, 7.8.2025
České dráhy na Slovensko nasadia modernejšie vlaky, chystá sa i rozsiahla výluka

  • DNES - 19:59
  • Praha
České dráhy chystajú s novým cestovným poriadkom, ktorý začne platiť v polovici decembra, viacero zmien.

Niektoré sa dotknú aj Slovenska, napríklad na niektorých medzinárodných spojoch do Bratislavy sa zmení vlaková kategória z EuroCity na railjet, čo bude pre cestujúcich znamenať väčší komfort v modernejších vlakoch. Okrem toho by sa mali vlaky Pendolino medzi Prahou a Košicami vrátiť na svoju tradičnú trasu. Vo štvrtok to uviedol hovorca ČD Petr Šťáhlavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Kategóriu railjet České dráhy označujú za značku komfortného cestovania. Patria do nej ucelené jednotky Railjet a najmodernejší ComfortJet. V prvej polovici roka 2026 už budú ČD disponovať všetkými objednanými 180 vozmi v 20 súpravách tejto najnovšej jednotky. Chcú ju rozšíriť na linky do Nemecka, na Slovensko a do Maďarska.

Na niektoré spoje Metropolitan a na vlak Hungaria budú po novom nasadené ucelené jednotky Railjet a ComfortJet. Tieto spoje pôjdu v kategórii railjet. Tým sa odlíšia od vlakov, na ktorých budú ešte v roku 2026 operovať klasické súpravy slovenskej spoločnosti ZSSK, ktoré pôjdu naďalej v kategórii EuroCity,“ spresnil český dopravca.

V dôsledku plánovaných rozsiahlych výluk na železnici cez Hornú Lideč medzi Českom a Slovenskom budú vlaky Valašský expres asi od polovice februára až do konca platnosti cestovného poriadku 2026 končiť v stanici Vsetín. Odtiaľ bude cez Hornú Lideč do Púchova alebo do Žiliny zaistená náhradná autobusová doprava.

Šťáhlavský tiež avizoval, že na svoju tradičnú trasu sa vrátia aj vlaky SC Pendolino Košičan. „K návratu jednotiek na túto medzištátnu linku by malo dôjsť po dokončení prebiehajúcej modernizácie vlakov (napríklad inštalácie opakovača na jednoduchší príjem mobilného signálu) a schválení ETCS do bežnej prevádzky ešte tento rok na jeseň,“ uviedol hovorca.

Na linke z Prahy do Ostravy, ktorá pokračuje ďalej do Poľska alebo na Slovensko, pribudnú vo väčšine vlakov EuroCity a InterCity veľké reštauračné vozne a kapacita vlaku sa zvýši o 40 miest na sedenie.

Medzi ďalšími novinkami cestovného poriadku ČD na ďalší rok bude predĺženie linky českých súprav do Villachu na juhu Rakúska a smerom na sever pôjdu od mája až do Kodane. Spoje tiež pribudnú na linke do Hamburgu, kde budú môcť v určitom úseku využívať svoju maximálnu rýchlosť 230 km/h.

Zdroj: Info.sk, TASR
