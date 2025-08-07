Hasiči zasahovali v nákupnom centre, zákazníkov evakuovali

  • Články
Nákupné centrum bolo evakuované pre požiar oblečenia.

Obchodné centrum v Dunajskej Strede bolo vo štvrtok poobede evakuované pre požiar oblečenia v jednej z predajní. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová s tým, že k zraneniam nedošlo. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk.

Po uhasení požiaru bola prevádzka obchodného centra obnovená,“ uviedla hovorkyňa. Priblížila, že spôsobená škoda je majiteľom prevádzky predbežne odhadovaná na 20.000 eur. „Vec si prevzal vyšetrovateľ kriminálnej polície. Z dôvodu vykonávania prvotných úkonov nie je možné teraz poskytnúť bližšie informácie,“ dodala Dachová.

Zdroj: Info.sk, TASR
