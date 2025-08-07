Škola v Grazi, kde došlo k masakru, zostane zatvorená
- DNES - 18:24
- Graz
Budova gymnázia v rakúskom meste Graz, kde v júni jeho niekdajší študent zastrelil deväť žiakov a učiteľku, zostane počas nasledujúceho školského roka zatvorená.
Študenti a pedagógovia sa dočasne presťahujú do neďalekej budovy, ktorú má prenajatá spoločnosť AVL a je zabezpečená elektronickým prístupovým systémom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na štvrtkové správy novín Kleine Zeitung a portálu oe24.at.
Medzičasom sa rozhodlo o komplexnej prestavbe školy. Do nových spoločných priestorov sa začlenia aj dve triedy, kde páchateľ vraždil a nebudú sa už používať ako učebne.
Namiesto nich nové triedy vzniknú buď v priestoroch knižnice alebo počítačovej učebne. Riešenie v podobe prístavby bolo zamietnuté, pretože by to bolo nákladnejšie a časovo náročnejšie.
Do budovy vyššieho reálneho gymnázia (BORG) v Grazi vtrhol 10. júna ťažko ozbrojený 21-ročný bývalý študent. Zastrelil deväť žiakov a učiteľku a následne spáchal na toalete samovraždu.
Táto tragédia mala v Rakúsku aj ďalekosiahle politické dôsledky. Po letných prázdninách bude parlament rokovať o návrhu vlády na sprísnenie zákona o zbraniach.
