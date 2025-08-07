24.hu: Šmyhaľ nariadil nosiť kamery osobám, ktoré vykonávajú mobilizáciu brancov
- DNES - 17:44
- Budapešť
Od 1. septembra budú všetci zamestnanci Územného strediska náboru a sociálnej podpory (TCK), ktorí vykonávajú mobilizáciu ukrajinských brancov, povinní nosiť telesné kamery a nahrávať video z odovzdávania brancov alebo kontroly dokladov.
Podľa servera 24.hu to oznámil vo štvrtok na aplikácii Telegram ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa agentúry MTI minister varoval, že za porušenie pravidiel zaznamenávania hrozí disciplinárne konanie. Vysvetlil, že toto opatrenie má zabezpečiť transparentnosť a zákonnosť práce skupín, ktoré doručujú povolaných, a chrániť práva osôb povinných vykonávať vojenskú službu aj zamestnancov vojenských náborových centier.
Ukrajinské úrady odmietli vyšetriť prípad príslušníka maďarskej menšiny v Zakarpatskej oblasti Józsefa Sebestyéna, povedal v stredu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
„Odmietnutím vyšetrovania úrady prakticky uznali, že nútené odvody na Ukrajine zahŕňajúce bitie, a to aj fatálne, sú štátom inštitucionalizovaný, štátom schválený, štátom nariadený a štátom riadený postup,“ povedal Szijjártó.
Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj ešte 11. júla reagoval na kritiku Maďarska tým, že Budapešť manipulatívne zneužíva jednotlivé prípady súvisiace s ukrajinskou mobilizáciou na politické účely, čím poškodzuje ukrajinsko-maďarské vzťahy. Tychyj maďarskej strane pripomenul, že tvárou v tvár neustálej ruskej hrozbe je každý Ukrajinec vrátane toho, ktorý má maďarský pôvod, povinný brániť svoj domov, životy svojich príbuzných a zvrchovanosť svojho štátu.
Tychyj zopakoval skoršie tvrdenie ukrajinských úradov, že József Sebestyén bol mobilizovaný do ukrajinskej armády 14. júna po tom, čo ho po lekárskej prehliadke vyhlásili za spôsobilého na vojenskú službu. Muž podľa nich začal vojenský výcvik 15. júna a 18. júna odišiel bez zbrane. Následne 24. júna prišiel na pohotovosť do Centrálnej regionálnej nemocnice v Berehove. Tam mu nezistili žiadne fyzické zranenia, ale diagnostikovali akútnu stresovú reakciu a previezli ho na ústavnú liečbu do Regionálneho psychiatrického ústavu v Berehove. Záver súdno-lekárskej expertízy potvrdzuje, že príčinou jeho smrti 6. júla 2025 bola pľúcna embólia bez známok fyzických zranení naznačujúcich násilie.
Úmrtie 45-ročného muža oznámila jeho sestra, ktorá na sociálnych sieťach napísala, že k tragédii došlo krátko po tom, čo rovnaký osud postihol aj jej ďalšieho brata.
Väčšina Ukrajincov uprednostňuje ukončenie vojny s Ruskom prostredníctvom rokovaní a menej než štvrtina z nich je za pokračovanie boja proti ruským silám až do víťazstva.
Vladimir Putin prijal v Moskve osobitného vyslanca prezidenta USA pre Blízky východ Stevea Witkoffa, ktorý mu podľa poľského portálu Onet tlmočil konkrétnu ponuku na uzavretie prímeria vo vojne s Ukrajinou.
Štátny zástupca z Obvodného štátneho zastupiteľstva pre Prahu 1 vo štvrtok podal obžalobu na českého opozičného poslanca Tomia Okamuru a jeho hnutie SPD za podnecovanie k nenávisti.
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok označil Spojené arabské emiráty za vhodné miesto na usporiadanie jeho osobného stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.