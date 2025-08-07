SHMÚ: V noci sa môže na Slovensku vyskytnúť prízemný mráz
V okresoch Brezno, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad sa môže v noci na piatok (8. 8.) vyskytnúť prízemný mráz.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Meteorológovia upozornili na možné poškodenie vegetácie nižšieho vzrastu pre výskyt prízemného mrazu. „Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus dva stupne Celzia,“ doplnili.
Výstraha predbežne platí od 3.00 h do 7.00 h.
Polícia obvinila 37-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania.
Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sa v tendri na záchranky „odvďačuje“ donorom strany Hlas-SD.
V obci Krušovce došlo k mimoriadne brutálnemu útoku psa, pri ktorom boli zranené tri malé dievčatá vo veku 8, 11 a 13 rokov. Všetky skončili s početnými zraneniami v nemocnici.
Minister spravodlivosti Boris Susko hovorí, že mal ambíciu zúčastniť sa na mimoriadnom rokovaní ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR.