  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 7.8.2025Meniny má Štefánia
27°Bratislava

SHMÚ: V noci sa môže na Slovensku vyskytnúť prízemný mráz

  • DNES - 17:17
  • Bratislava
SHMÚ: V noci sa môže na Slovensku vyskytnúť prízemný mráz

V okresoch Brezno, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad sa môže v noci na piatok (8. 8.) vyskytnúť prízemný mráz.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.

Meteorológovia upozornili na možné poškodenie vegetácie nižšieho vzrastu pre výskyt prízemného mrazu. „Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus dva stupne Celzia,“ doplnili.

Výstraha predbežne platí od 3.00 h do 7.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Muž sa svojej matke vyhrážal zabitím, chcel peniaze na alkohol

Muž sa svojej matke vyhrážal zabitím, chcel peniaze na alkohol

DNES - 14:35Domáce

Polícia obvinila 37-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania.

PS vidí za tendrom na záchranky politickú korupciu

PS vidí za tendrom na záchranky politickú korupciu

DNES - 14:30Domáce

Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sa v tendri na záchranky „odvďačuje“ donorom strany Hlas-SD.

Nebezpečný pes vážne zranil tri sestry, najstaršiu museli operovať

Nebezpečný pes vážne zranil tri sestry, najstaršiu museli operovať

DNES - 14:06Domáce

V obci Krušovce došlo k mimoriadne brutálnemu útoku psa, pri ktorom boli zranené tri malé dievčatá vo veku 8, 11 a 13 rokov. Všetky skončili s početnými zraneniami v nemocnici.

Susko vníma kritiku opozície ako snahu prekryť zlyhania bývalej vlády

Susko vníma kritiku opozície ako snahu prekryť zlyhania bývalej vlády

DNES - 13:47Domáce

Minister spravodlivosti Boris Susko hovorí, že mal ambíciu zúčastniť sa na mimoriadnom rokovaní ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR.

Vosveteit.sk
Instagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľovInstagram pridáva skvelé funkcie: Mapy, Repost a Obľúbené príspevky priateľov
Myš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páčiMyš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páči
DNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z RuskaDNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z Ruska
Tvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnostiTvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnosti
Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlakČechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
Rozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanieRozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanie
Vedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočnýVedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočný
FBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingomFBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingom
Týchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmiTýchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP