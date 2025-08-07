Gallup: Ukrajinci podporujú rokovania, za pokračovanie boja je zhruba štvrtina
- DNES - 17:00
- Londýn/Kyjev
Väčšina Ukrajincov uprednostňuje ukončenie vojny s Ruskom prostredníctvom rokovaní a menej než štvrtina z nich je za pokračovanie boja proti ruským silám až do víťazstva. Ukázal to prieskum verejnej mienky, ktorý agentúra Gallup zverejnila vo štvrtok.
Viac než tri roky po začiatku vojny, ktorú rozpútalo Rusko vojenskou inváziou proti susednej krajine, dosiahla podpora Ukrajincov pre pokračovanie boja až do víťazstva nové minimum.
V prieskume, ktorý sa uskutočnil začiatkom júla, dalo 69 percent respondentov najavo, že sú za čo najskoršie ukončenie konfliktu na základe rokovaní. Za pokračovanie boja sa vyslovilo 24 percent opýtaných.
V porovnaní s rokom 2022 ide podľa agentúry Gallup o takmer úplný obrat verejnej mienky. V prvom roku vojny boj Ukrajiny podporovalo 73 percent Ukrajincov a 22 percent uprednostňovalo čo najskoršie uzavretie dohody o jej ukončení. Podpora vojnového úsilia Kyjeva sa v súčasnosti znížila vo všetkých vrstvách ukrajinskej spoločnosti bez ohľadu na demografickú skupinu alebo región.
Väčšina Ukrajincov je skeptická v nádeji na skoré ukončenie aktívnych bojov. Každý štvrtý (25 percent) sa domnieva, že sa tak stane počas najbližších 12 mesiacov. Viac než dve tretiny (68 percent) považujú za nepravdepodobné, že aktívne boje sa skončia v budúcom roku.
Od roku 2022 sa rozplynuli aj nádeje Ukrajincov na rýchly vstup do EÚ a NATO. Ukrajina dlhodobo vyjadruje želanie stať sa členom Severoatlantickej aliancie, ktorú považuje za kľúčovú pre svoju dlhodobú bezpečnosť. Podľa prieskumu nádej na vstup do NATO má 32 percent Ukrajincov, čo je o polovicu menej ako pred tromi rokmi. Zároveň sa zvýšil na 33 percent podiel tých, ktorí veria, že Ukrajina do NATO prijatá nikdy nebude. Pokiaľ ide o vstup do EÚ, tesná väčšina dospelých Ukrajincov (52 percent) očakáva, že ich krajina bude prijatá v priebehu nasledujúceho desaťročia. Vlani to bolo 61 percent, v rokoch predtým 73 percent.
Výraznú zmenu vidieť aj v názoroch na Spojené štáty. Administratívu prezidenta Donalda Trumpa v roku 2025 schvaľuje 16 percent Ukrajincov, nesúhlas s ňou vyjadruje 73 percent. Bývalé vedenie USA v roku 2022 podporovalo 66 percent respondentov. Kladný názor na Rusko a Čínu zostáva na úrovni jedného, respektíve ôsmich percent.
Väčšina Ukrajincov (70 percent) napriek ostrému nesúhlasu so súčasnou vládou USA stále považuje Washington za významného hráča v riešení konfliktu na Ukrajine. Pri mierovom procese podobne vnímajú aj zapojenie krajín EÚ (75 percent) a Spojeného kráľovstva (71 percent).
