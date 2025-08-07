  • Články
USA mali Rusku navrhnúť uznanie územných ziskov, no nie zastaviť pomoc Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin prijal v stredu v Moskve osobitného vyslanca prezidenta USA pre Blízky východ Stevea Witkoffa, ktorý mu podľa poľského portálu Onet tlmočil konkrétnu ponuku na uzavretie prímeria vo vojne s Ukrajinou.

Má obsahovať uznanie ruských územných ziskov či stiahnutie sankcií, nie však zastavenie vojenskej pomoci pre Kyjev. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa zistení portálu Onet.

Onet tvrdí, že americká ponuka obsahuje faktické uznanie ruských územných ziskov formou odloženia rozhodnutia o ich statuse o 49 alebo 99 rokov, stiahnutie väčšiny sankcií proti Moskve a obnovenie energetickej spolupráce vrátane dovozu ropy a plynu. Návrh údajne neobsahuje sľub, že NATO sa nerozšíri, ani že sa zastaví vojenská pomoc Kyjevu. Posledný bod údajne ruská strana akceptuje. Ukrajina by s Ruskom mala namiesto mieru uzavrieť prímerie.

Witkoffova návšteva bola už piatou v tomto roku a trvala približne tri hodiny. Americká administratíva označila rozhovory za prelomové a informovala, že Rusi prejavili záujem o stretnutie Putina s Trumpom, ktorý je podľa Bieleho domu otvorený rokovaniam aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Prezident USA Donald Trump na sieti Truth Social označil rozhovory za vysoko produktívne a zdôraznil, že všetci spojenci USA sa zhodujú na potrebe ukončiť vojnu. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio pre televíziu Fox News uviedol, že Američania získali nové informácie o možných riešeniach konfliktu, pričom kľúčovým krokom by malo byť prímerie.

Podľa Onetu sa rokovania konali v čase, keď Spojené štáty dali Moskve ultimátum - ak do 8. augusta nenastane pokrok v mierovom procese, Washington uvalí nové sankcie vrátane ciel na krajiny dovážajúce ruské suroviny. Trump už ohlásil 25 percentné clá na Indiu a nevylúčil podobné opatrenia aj voči Číne.

Zdroj: Info.sk, TASR
