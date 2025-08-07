  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 7.8.2025Meniny má Štefánia
27°Bratislava

Putin tvrdí, že na schôdzku so Zelenským ešte neboli vytvorené podmienky

  • DNES - 15:54
  • Moskva
Putin tvrdí, že na schôdzku so Zelenským ešte neboli vytvorené podmienky

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok označil Spojené arabské emiráty za vhodné miesto na usporiadanie jeho osobného stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Nemá nič ani proti stretnutiu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, avšak podmienky na usporiadanie takejto schôdzky zatiaľ podľa neho neboli vytvorené.

Poradca Kremľa Jurij Ušakov vo štvrtok bez ďalších podrobností oznámil, že Putin sa v najbližších dňoch stretne s Trumpom. Spojené štáty a Rusko sa na tom v princípe podľa neho dohodli na návrh americkej strany. Biely dom v stredu po stretnutí Trumpovho vyslanca Stevea Witkoffa s Putinom v Moskve uviedol, že záujem o stretnutie s Trumpom vyjadrila Moskva.

Witkoff podľa Ušakova s Putinom hovoril aj o myšlienke trojstranného stretnutia medzi lídrami USA, Ruska a Ukrajiny. AFP pripomenula, že ruský prezident ešte v júni povedal, že je pripravený stretnúť sa so Zelenským, ale iba počas „poslednej fázy“ rozhovorov o ukončení vojny na Ukrajine.

Opakovane som zdôraznil, že vo všeobecnosti nemám proti tomu nič. Možné to je,“ povedal Putin vo štvrtok novinárom. „Na stretnutie (so Zelenským, pozn. TASR) však treba vytvoriť určité podmienky. Bohužiaľ, na vytvorenie takýchto podmienok je ešte pred nami dlhá cesta,“ dodal.

V súvislosti so schôdzkou s Trumpom šéf Kremľa označil SAE ako možné miesto, kde by sa mohla konať. „Máme mnoho priateľov, ktorí sú ochotní nám pomôcť pri organizovaní takýchto podujatí,“ povedal Putin, stojac vedľa prezidenta SAE Muhammada bin Zájida Ál Nahjána, ktorého prijal v Moskve. „SAE by bolo jedným z celkom vhodných miest,“ poznamenal.

Trump v uplynulých týždňoch opakovane vyjadril nespokojnosť pre nedostatočné snahy Putina o ukončenie vojny na Ukrajine, ktorú pred viac než tromi rokmi vojensky napadlo Rusko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Osoby zdržiavajúce sa v USA ilegálne budú vyňaté zo sčítania ľudu

Trump: Osoby zdržiavajúce sa v USA ilegálne budú vyňaté zo sčítania ľudu

DNES - 14:58Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že má záujem o nové sčítanie obyvateľstva.

Zelenskyj: Európa musí byť súčasťou nadchádzajúcich mierových rokovaní

Zelenskyj: Európa musí byť súčasťou nadchádzajúcich mierových rokovaní

DNES - 14:33Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že európske štáty musia byť zastúpené na nadchádzajúcich rokovaniach zameraných na ukončenie vojny.

Francúzsko už tretí deň bojuje s najväčším lesným požiarom od roku 1949

Francúzsko už tretí deň bojuje s najväčším lesným požiarom od roku 1949

DNES - 13:48Zahraničné

Francúzski hasiči vo štvrtok už tretí deň bojujú s najväčším lesným požiarom v krajine za posledných takmer 80 rokov.

Tusk: Ak bude Nawrocki chcieť prekážať, uvidí, kto podľa ústavy vládne v Poľsku

Tusk: Ak bude Nawrocki chcieť prekážať, uvidí, kto podľa ústavy vládne v Poľsku

DNES - 12:53Zahraničné

Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že je pripravený na spoluprácu s prezidentom Karolom Nawrockým, avšak zároveň ho varoval pred snahou zasahovať do kompetencií vlády.

Vosveteit.sk
Myš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páčiMyš aj písanie skončia! Takto budeš čoskoro ovládať počítač s Windowsom a nie každému sa to páči
DNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z RuskaDNA prezradila, čo v skutočnosti zabilo Napoleonovu armádu na ústupe z Ruska
Tvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnostiTvoja konverzácia s AI možno nie je súkromná. Meta vraj necháva cudzích ľudí čítať aj tvoje intímnosti
Čechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlakČechom môžeme závidieť. Zatiaľ čo u nás sa vlaky „rozpadajú“, u susedov jazdí autonómny vlak
Rozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanieRozhodne AI o spustení jadrovej vojny? Špičkoví experti prelomili mlčanie
Vedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočnýVedci vypestovali mini-mozog, ktorý funguje ako ľudský. Reaguje, komunikuje a rastie ako skutočný
FBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingomFBI odhalila nový trik hackerov: Malvér ti doručia priamo do fyzickej schránky. Inšpirovali sa brushingom
Týchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmiTýchto upozornení vo WhatsAppe sa nezľakni, ide o nové funkcie, ktoré ťa majú ochrániť pred podvodníkmi
Nové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmeníNové pravidlá EÚ ti môžu znepríjemniť život, ak používaš Android. Ten sa opäť zmení
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP