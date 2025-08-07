Trump žiada odstúpenie šéfa spoločnosti Intel pre jeho väzby na Čínu
- DNES - 15:51
- Washington
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyzval na okamžité odstúpenie nového šéfa spoločnosti Intel, ktorého označil za hrozbu pre národnú bezpečnosť vzhľadom na jeho väzby na Čínu.
„Generálny riaditeľ spoločnosti Intel je vo veľkom konflikte záujmov a musí okamžite odstúpiť. Neexistuje žiadne iné riešenie tohto problému,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti deň po tom, ako senátor Tom Cotton oznámil, že spoločnosti Intel poslal list, v ktorom spochybnil väzby generálneho riaditeľa Lip-Bu Tana na čínske firmy. Tan „údajne kontroluje desiatky čínskych spoločností a má podiel v stovkách čínskych firiem zaoberajúcich sa pokročilou výrobou a čipmi“. „Najmenej osem z týchto spoločností má údajne väzby na Čínsku ľudovú oslobodzovaciu armádu,“ napísal Cotton v liste, ktorého kópiu zverejnil na svojej webovej stránke.
Cotton tiež poukázal na Tanovu úlohu ako bývalého šéfa spoločnosti Cadence Design Systems, ktorá sa podľa neho nedávno „priznala k nelegálnemu predaju svojich produktov čínskej vojenskej univerzite a k prenosu svojej technológie pridruženej čínskej spoločnosti vyrábajúcej polovodiče bez získania licencií“. Tan bol v tom čase šéfom spoločnosti, zdôraznil Cotton.
Veterán technologického priemyslu Lip-Bu Tan, ktorý sa narodil v Malajzii, prevzal vedenie Intelu v marci. Spoločnosť sa v tom čase nachádzala v zložitej situácii, keďže clá a vývozné obmedzenia zo strany Bieleho domu narušili trh.
